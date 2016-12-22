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Казахстан предпочел запустить спутники на американской ракете Falcon 9
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Казахстан предпочел запустить спутники на американской ракете Falcon 9
Технологии и медиа, 20:12
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Казахстан предпочел запустить спутники на американской ракете Falcon 9
Два казахстанских научно-технологических спутника будут запущены Falcon 9 уже в конце ноября. Запуск на этой ракете-носителе, по словам представителя Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана, производить было дешевле
Фото: Zuma / ТАСС

Запуск двух первых казахстанских научно-технологических спутников KazsaySat и KazistiSat будет осуществлен американской ракетой-носителем Falcon 9 компании Space X. Об этом, как передает местный портал Total.kz, заявил ​пресс-секретарь Министерства обороны и аэрокосмической промышленности Асет Нуркенов. Пуск, по его словам, будет произведен 20 ноября в 1:00 по времени Астаны.

Запуск пройдет в американском штате Калифорния на военной базе Ванденберг. Однако в будущем, как заметил Нуркенов, Казахстан рассчитывает, что подобные космические аппараты он сможет отправлять и с космодрома Байконур в республике.

«Думаем, что космические аппараты такой конфигурации возможно запускать ракетами-носителями типа «Союз», «Протон», пуски которых производятся у нас с Байконура», — отметил представитель ведомства (цитата здесь и далее по «Интерфаксу»). Выбор в этот раз американской ракеты-носителя он объяснил тем, что «производить запуск на Falcon 9 было дешевле».

Однако стоимость пуска Нуркенов назвал «коммерческой тайной». «Мы не можем раскрывать [этих данных], американская сторона попросила», — заключил пресс-секретарь министерства.

Свой первый телекоммуникационный спутник Казахстан запустил с космодрома Байконур в июне 2006 года. Запуск тогда был осуществлен российской ракетой-носителем «Протон-К» с разгонным блоком ДМ-3. Впоследствии помимо «Протона» свои космические аппараты на солнечно-синхронную орбиту республика выводила при помощи российско-украинской ракеты «Днепр» и европейской ракеты-носителя легкого класса Vega.

Ранее, 8 октября, SpaceX запустила Falcon 9 с аргентинским спутником SAOCOM-1A. Аппарат впоследствии был успешно выведен на низкую околоземную орбиту.

Falcon 9 — двухступенчатая частично многоразовая ракета-носитель тяжелого класса, спроектированная и изготовленная компанией SpaceX Илона Маска в Соединенных Штатах. Ракета состоит из двух ступеней на керосине и жидком кислороде. Тягу первой ступени обеспечивают девять двигателей.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Казахстан , Falcon 9
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