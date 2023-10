Рост цен и серый импорт обрушили продажи легальных видеоигр в России

Спрос на официально ввезенные в Россию видеоигры упал в четыре раза при выросшей на 75% цене. Участники рынка винят в этом контрафакт на маркетплейсах. Онлайн-площадки видят рост продаж, но утверждают, что проверяют продавцов

Продажи легально ввезенных в Россию видеоигр на физических носителях за первое полугодие 2023 года упали в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили всего 133,9 тыс. штук против 547,1 тыс. годом ранее. Это следует из данных Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр (объединяет основных поставщиков и продавцов видеоигр в России, на долю которых, по оценкам ассоциации, приходится 60% рынка), подготовленных по запросу РБК. Падение продаж игр в денежном выражении, по данным ассоциации, оказалось менее существенным и составило 57% — с 2 млрд до 861 млн руб. Для сравнения: за первое полугодие 2021 года выручка от продаж составляла 2,7 млрд руб.

При этом стоимость одной игры на физическом носителе за год выросла сразу на 75%: с 3,7 тыс. до 6,4 тыс. руб. за штуку. Игры дорожали и раньше, но не так резко: в первой половине 2022 года игры подорожали на 10% год к году (с 3,3 тыс. до 3,7 тыс. руб. за штуку), а за аналогичный период 2021-го — на 7% (с 3,1 тыс. до 3,3 тыс. руб. за штуку).

Падение продаж игр «в коробках» (то есть на физических носителях) напрямую связано с ростом их стоимости, обращает внимание глава агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Не каждый готов переплачивать за легальный продукт, особенно когда на сером рынке аналогичный товар действительно дешевле. Кроме того, сказываются и колебания курса валют — все же абсолютное большинство видеоигр поставляется из Европы и США».

Спад продаж коснулся только официального ретейла, осуществляющего импорт товаров легально через таможню, говорит президент Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи (ранее он возглавлял российское представительство Nintendo, а сейчас занимает пост гендиректора компании-импортера «Ачивка»).

Повышенный спрос на дисковые носители игр наблюдался с весны—лета 2022 года: тогда «часть потребителей даже переключалась на ретро-игры и приставки в связи со сложностями в доступе к сервисам и играм от популярных международных поставщиков игр», отмечают аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных в России; по собственным данным, ежедневно обрабатывает до 57 млн кассовых чеков с более чем 1,1 млн онлайн-касс по стране). Высокий спрос на физические носители, по данным «Чек Индекса», сохранялся вплоть до конца 2022 года — это обеспечило высокую базу этого периода.

В начале 2023 года интерес к играм на физических носителях поддерживал в том числе период подарков в рамках гендерных праздников, констатируют аналитики «Чек Индекса». В результате по итогам первых семи месяцев 2023 года число покупок видеоигр на физических носителях выросло на 17% по отношению к аналогичному периоду 2022 года (абсолютные цифры компания не раскрывает). Средний чек составил 3,4 тыс. руб., что на 10% выше, чем в прошлом году. «Но рынок насыщен. Во втором квартале 2023 года число покупок было на 60–65% ниже, чем в первом», — констатируют в «Чек Индексе».

Опрошенные РБК розничные сетевые и несетевые магазины, продающие видеоигры «в коробках», либо не ответили на запросы о падении продаж, либо не предоставили соответствующую статистику (DNS, GamePark, «Бука», PlayGames, 3D Game Shop и NextGame). В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» лишь рассказали о «сохранении интереса к консольным играм на физических носителях», не назвав при этом ни абсолютных цифр, ни динамики продаж.

Спад продаж в официальном ретейле обусловлен «стремительным увеличением количества черных продавцов на маркетплейсах», цены у которых ниже, чем в официальных магазинах, предполагает Яша Хаддажи. С тем, что на маркетплейсах встречаются серые продавцы, согласен и Денис Кусков.

В пресс-службах крупнейших маркетплейсов Ozon и Wildberries сообщили РБК, что сегмент игр на дисках по итогам первого полугодия показал значимый рост — в 2,5 раза и почти в 3,5 раза в штуках соответственно. Средний чек на Ozon вырос на 30%, в Wildberries заявили, что не собирают и не анализируют данные по ценам. При этом оба маркетплейса утверждают, что противодействуют широкому распространению контрафактных игр на своих платформах.

Так, представитель Wildberries заявил РБК, что объем контрафакта на маркетплейсе «сведен практически к нулю, так как все процессы максимально прозрачны». «Перед покупкой в режиме реального времени можно ознакомиться с рейтингом товаров и продавцов, отзывами других пользователей, — объясняют в Wildberries. — Работают и дополнительные инструменты верификации продукции, например проверка сертификатов и деклараций соответствия в базе Росаккредитации. Кроме этого мы самостоятельно разработали и внедрили сервис «Цифровой арбитраж», с помощью которого правообладатели могут напрямую взаимодействовать с другими продавцами и запрашивать от них соответствующую документацию, если у них возникает подозрение на контрафакт их продукции».

В пресс-службе Ozon, в свою очередь, сообщили, что компания «постоянно совершенствует меры по борьбе с контрафактной продукцией».

Какие игры пользуются спросом

В сегменте консольных видеоигр в «М.Видео-Эльдорадо» по итогам восьми месяцев 2023 года около 50% штучных продаж пришлось на релизы для PlayStation 4, еще 25% составила доля изданий для PlayStation 5, рассказали в пресс-службе компании. Еще 14% приобретенных игр были для Nintendo Switch, 11% — для консолей Xbox.

Наиболее популярными новинками текущего года в продажах «М.Видео-Эльдорадо» стали Hogwarts Legacy, Atomic Heart, Resident Evil 4 Remake, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Diablo 4 (абсолютные цифры не приводятся).