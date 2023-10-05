Российский движок собрал несколько тысяч заявок на тесты от гейм-студий

Для участия в закрытых альфа-тестах отечественного игрового движка Nau Engine, финансируемого VK, будут отобраны два десятка студий. Сейчас разработчики проекта получили уже более 11 тыс. заявок, в том числе от иностранцев

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На участие в закрытом альфа-тестировании отечественного игрового движка Nau Engine, разрабатываемого на деньги холдинга VK, уже подано около 11 тыс. заявок. Об этом в беседе с РБК рассказал директор проекта Александр Мясищев. Для тестов из числа претендентов будет отобрано около двух десятков студий, которые получат доступ к еще «сырой» версии продукта.

Старт альфа-тестов, по словам Мясищева, состоится до конца 2023 года. Его участники должны будут соответствовать ряду критериев. «В первую очередь, команда Nau Engine рассчитывает вовлекать игровые студии с опытом разработки продуктов, чтобы получить комплексные комментарии», — утверждает директор проекта. В числе тех, кто подал заявки, есть как индивидуальные разработчики, так и студии, в том числе иностранные — какие именно, глава Nau Engine не уточнил.

При этом с участниками тестирования не будут подписываться эксклюзивные договоры на использование движка, обращает внимание Мясищев: «Мы не хотим создавать дополнительные сложности для обратной коммуникации от профессиональных команд, которым потенциально интересен наш продукт».

Перейти к открытым бета-тестам (этот этап подразумевает публикацию движка в открытых источниках и доступ к нему всех желающих) команда Nau Engine планирует в 2024 году. Готовый продукт, как утверждает Мясищев, будет презентован в горизонте двух лет.

О том, что VK выделит 1 млрд руб. на создание российского игрового движка, стало известно в феврале 2023 года. В 2022 году участники игровой индустрии неоднократно поднимали вопрос об импортозависимости от иностранных продуктов, в частности, от крупнейших мировых движков Unity и Unreal Engine американского производства. В мае 2022 года вопрос о необходимости создания отечественного аналога даже обсуждался на закрытом совещании представителей администрации президента с игровой отраслью. После этого с первой инициативой создания российского движка выступила госкорпорация «Ростех», запросившая поддержку Минцифры, но получившая отказ. Несмотря на то, что в «Ростехе утверждали», что не отказываются от проекта, на который потребуется около 6 млрд руб., его дальнейшая судьба неизвестна.

Опрошенные ранее РБК российские разработчики видеоигр в оценке перспективы отечественного движка расходились. Так, Алексей Копцев, основатель и гендиректор Cyberia Nova, которой Институт развития интернета (ИРИ) выделил 500 млн руб. на разработку игры «Смута», заявлял, что готов «активно участвовать в разработке этого движка и популяризировать его». Экс-гендиректор Astrum Entertainment (издает Atomic Heart, Perfect World и Battle Teams 2) Сергей Ефремов само по себе появление своего движка считал «крутым», но признавал, что при оценке перспектив его использования в своей компании будет ориентироваться на экономическую целесообразность и то, насколько продукт подходит под конкретные задачи. Сооснователь и гендиректор Lesta Games («Мир танков» и «Мир кораблей») Малик Хатажаев, в свою очередь, утверждал, что «пытаясь быстро заменить западные аналоги, безальтернативно поддерживая движок от VK или какой-то еще, государство рискует откинуть индустрию разработки игр и прочего ПО на десятилетия назад». В индустрии разработки видеоигр, по его словам, необходима «здоровая конкуренция»: «Есть риск, что поддерживаемый государством разработчик-монополист просто не станет проводить дорогостоящие исследования».