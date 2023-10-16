Японская Fujitsu ликвидирует российское подразделение

Японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu ликвидирует российское юрлицо. Юристы допускают, что этот кейс может стать «образцом» по прекращению деятельности крупного бизнеса в стране

Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Японская Fujitsu в августе запустила процесс ликвидации российского бизнеса, следует из данных сервиса Rusprofile. Местное юрлицо ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет ликвидировано в августе 2024 года. Fujitsu приостановила прямые поставки своей продукции и услуг после начала специальной военной операции на Украине, но до сих пор не заявляла о полном уходе с российского рынка.

РБК направил запрос в Fujitsu.

Чем известна компания Fujitsu Fujitsu была основана в 1935 году. Продвигает решения для повышения устойчивости бизнеса (снижения влияния производства на климат, оптимизации и цифровизации производства и логистики и др.), собственное программное обеспечение и IT-сервисы; оказывает услуги системной интеграции, консалтинга, виртуализации и облачных сервисов; продает оборудование для центров обработки данных, электронные компоненты и др. Владеет 44% в Fujitsu Client Computing Limited — совместном предприятии с Lenovo (51%) и Банком развития Японии (Development Bank of Japan, 5%), — которое производит персональные компьютеры, планшеты, ноутбуки и другие потребительские устройства. Также владеет 44,05% Fujitsu General, которая занимается производством кондиционеров. В 1990-х компания была заметным игроком на рынке плазменных телевизоров, но в 1999 году передала это направление в совместное предприятие с Hitachi Ltd, а в 2005-м Fujitsu полностью вышла из него. Выручка Fujitsu в первом квартале 2023 финансового года (закончился 30 июня) составила 799,64 млрд иен ($5,8 млрд по среднему курсу за этот период), прибыль — 6,24 млрд иен ($45,5 млн). Компания прогнозирует, что по итогам всего 2023 года ее выручка достигнет 3,86 трлн иен ($29,7 млрд, исходя из прогноза по курсу доллар/иена на июль 2023-го — март 2024-го), а прибыль — 218 млрд иен ($1,68 млрд). По всему миру у компании около 124 тыс. сотрудников, следует из информации на сайте Fujitsu.

Российское юрлицо Fujitsu было создано в начале 2000-х. На 99% принадлежит нидерландской структуре Fujitsu Technology Solutions B.V., 1% — у немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH. В России компания продавала комплексные решения в области информационных и коммуникационных технологий, а также ноутбуки, персональные компьютеры и комплектующие. В 2022 году выручка «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» упала на 24% по сравнению с показателем 2021-го и составила 675 млн руб. Компания получила убыток в размере 119 млн руб. вместо чистой прибыли 63 млн руб. за год до этого. В 2022 году в компании числились 40 сотрудников (в 2021-м было 65).

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов говорит, что из-за высокой стоимости устройств бренда и большой конкуренции бренд уже нельзя назвать популярным: «В ноутбуках они давно отошли на второй план из-за высокой стоимости производства в Европе (это был основной модельный ряд, поставляемый в Россию) относительно конкурентов, которые делали устройства на китайских производствах. В мониторах из-за высокой конкуренции и большей востребованности по аналогам они также практически скатились до незначительной доли». По словам Погудалова, единственная категория, в которой компания остается востребованной на рынке, — комплектующие для компьютеров. Однако и в ней компания не является лидером, их комплектующие можно будет заменить аналогами или привезти через параллельный импорт, указал он.

Представители Wildberries, Ozon и DNS отметили, что персональные компьютеры, ноутбуки и комплектующие Fujitsu представлены на их площадках в минимальном количестве и уход японского бренда никак не отразится на бизнесе российских компаний.

Аналогичную оценку уходу японской компании дали и участники российского рынка серверов для хранения и обработки данных. Наиболее негативным эффектом от ухода компании могут стать повышение цен на оборудование бренда и проблемы с гарантией, однако все это не будет критичным для российского рынка, утверждает гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала. «Другие компании ушли еще раньше, и рынок уже готов к таким сценариям. Те, кто пользовался услугами Fujitsu, либо перейдут на другие системы, либо наладят поставки оборудования с помощью параллельного импорта. Конечно, это все скажется на цене, но сейчас стоимость любого зарубежного оборудования или сервиса выросла», — указал Хала. По его мнению, сложнее будет с гарантийным и техническим обслуживанием, но «российские инженеры давно научились эксплуатировать и проводить плановые работы на импортном оборудовании».

Оборудование доступно для параллельного импорта, подтверждает директор департамента управления IT-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов. «Клиенты, использующие оборудование, безусловно, потеряют ряд возможностей, однако Fujitsu не занимала большой доли на рынке, поэтому существенного влияния ее уход не окажет», — подчеркнул эксперт.

Есть ли риски из-за ликвидации

Алексей Погудалов отметил, что необходимость закрытия этого представительства назрела давно. «А в данной ситуации они могут списать убытки и долги под удачным предлогом. Никаких производств на территории России у них не было, и никакого ощутимого негатива от их ухода не будет», — сказал Погудалов.

Списание долгов компании возможно лишь после признания юрлица банкротом, а инициирование процедуры ликвидации может существенно ускорить сроки проведения банкротства, объяснил юрист и эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Андрей Третьяков. «При наличии неисполненных обязательств перед кредиторами ликвидируемая компания минует процедуру наблюдения, в ее отношении сразу открывается конкурсное производство, впоследствии влекущее ликвидацию организации», — пояснил Третьяков.

Но добровольная ликвидация возможна исключительно при наличии у юрлица ликвидационного баланса, подтверждающего погашение всех долгов, указала управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. В сообщении о ликвидации, которое должно быть опубликовано в специальных СМИ, должен обозначаться порядок и срок предъявления кредиторами своих требований к компании. В этот период кредиторы Fujitsu смогут заявить о своих требованиях, что может стать препятствием для прекращения деятельности без погашения задолженности.

С российского «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» ни разу не была взыскана задолженность в судебном порядке, отмечает Третьяков. В январе 2023 года апелляционный суд подтвердил отказ предыдущей инстанции в удовлетворении иска Локо-банка, а производство по иску одного из крупнейших в России дистрибьюторов электроники OCS Distribution было прекращено из-за отказа истца. Судя по всему, спор был урегулирован внесудебно, рассуждает юрист. «На мой взгляд, ликвидация Fujitsu в России может стать образцом как ведения, так и прекращения деятельности крупного бизнеса, когда все обязательства перед кредиторами выполняются в срок, а возникающие претензии разрешаются без суда. Даже если впоследствии будут выявлены какие-то непогашенные требования, кредиторы смогут защитить свои права, инициировав привлечение к субсидиарной ответственности бенефициаров ликвидированного общества», — заключил Третьяков.

«В любом возможном сценарии развития событий итогом станет исключение юрлица из реестра. Вопрос лишь в том, погасит ли компания долги самостоятельно либо будет вынуждена пройти долгую процедуру банкротства», — отметила Инаят Бейтуганова, ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР.