«Коммерсантъ» узнал о падении продаж ноутбуков в России на 20%

«Коммерсантъ»: продажи ноутбуков в России за первый квартал 2023 года упали на 20%

С января по март 2023 года продажи ноутбуков в России упали на 20%, а спрос на персональные компьютеры — на 6%. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты объясняют это ростом доли более дешевых российских и китайских брендов

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В России в первом квартале 2023 года продажи ноутбуков в штуках упали на 20%, до 812 тыс. устройств, а в деньгах падение составило 33% (до 45,5 млрд руб.) по сравнению с прошлогодним показателем, пишет «Коммерсантъ».

По данным ретейлера Holodilnik.ru, наибольшее падение продаж было зафиксировано у таких брендов, как:

HP — на 74%;

Acer — на 62%;

Asus — на 67%;

Dell — на 75%;

Apple — на 34%.

При этом наибольший рост продемонстрировали китайские бренды Haier (плюс 23%), ThundeRobot (более 100%), Chuwi (более 100%) и тайваньский бренд Gigabyte (плюс 42%).

Продажи персональных компьютеров в период с января по март упали на 6%, до 278 тыс. устройств, по сравнению с показателем 2022 года. В деньгах падение составило 31% — до 12,1 млрд руб. Сильнее всего снизились продажи Lenovo, HP и российского Depo, а самым продаваемым брендом стал российский iRU.

Падение рынка связывают не только с ажиотажным спросом на технику в первой половине 2022 года и затовариванием нереализованных ноутбуков во второй половине прошлого года. Так, в Holodilnik.ru отметили, что россияне чаще начали покупать устройства по более низкой цене.

По данным ретейлера, спрос на ПК стоимостью до 18 тыс. руб. за год вырос на 84%, на ПК стоимостью до 25 тыс. руб. — на 73%. При этом наблюдается падение на средний сегмент (от 50 тыс. до 150 тыс. руб.) — на 33% — и на дорогие модели (более 150 тыс. руб.) — на 77%.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали изданию, что самый активный рост продаж наблюдается именно у китайских и российских брендов ноутбуков — Irbis, F+ и Prestigio. В «Ситилинке» в сегменте персональных компьютеров отмечают рост спроса на продукцию российских производителей, а ноутбуков — китайских.

Вице-президент производителя компьютеров Kraftway Ренат Юсупов объяснил рост продаж российских товаров льготами для производителей и расширением мощностей внутри страны. Он уточнил, что российские компании в конце 2022 года запаслись необходимыми компонентами и на фоне конкуренции начали снижать цены.

В 2022 году цены на электронику и спрос на нее колебались в том числе под влиянием скачков курса рубля. 10 марта курсы доллара и евро на Мосбирже достигли исторически рекордных 121,528 и 132,417 руб. соответственно. Но к началу лета курс рубля по отношению к доллару достигал 57 руб., а в конце июня опустился до 51 руб., в связи с чем ценник на импортную электронику изменился.