Британская спецслужба назвала неизбежной масштабную кибератаку на страну

По словам главы NCSC Cиарана Мартина, за последние два года Британия была атакована более тысячи раз, при этом за организаторами многих атак стояли спецслужбы враждебных государств

Cиаран Мартин (Фото: Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС)

Несмотря на успехи, достигнутые в деле обеспечения кибербезопасности Великобритании, говорить об уменьшении угрозы рано, предупредил глава британского Центра национальной компьютерной безопасности (NCSC) Cиаран Мартин. По его словам, за два года существования его ведомству пришлось принимать участие в отражении более тысячи крупных кибератак, однако худшее еще впереди.

В опубликованном NCSC докладе отмечается, что большинство из уже проведенных атак на Британию было проведено группами хакеров, действовавших при поддержке или с одобрения властей враждебных Лондону государств.

«Эти группы представляют самую серьезную и прямую киберугрозу нашей национальной безопасности. Не сомневаюсь, что уже в ближайшие годы мы — NCSC и страна в целом — столкнемся с полномасштабной атакой, тем, что мы называем атакой первой категории», — цитируются в докладе слова Мартина.

Под кибератакой первой категории (C1) в классификации NCSC понимается инцидент, результатом которого стала дезорганизация работы важных для общества структур в национальном масштабе, приведшая к серьезным экономическим и социальным потрясениям или гибели людей. По словам Мартина, до сих пор Британия с такими атаками не сталкивалась.

«И даже если этого и не случится, мы должны быть настороже, принимая во внимание постоянную угрозу со стороны стран, которые будут атаковать критически важные для нации системы, чтобы украсть по стратегическим или коммерческим соображениям какую-то информацию и обеспечить плацдарм для еще более масштабных атак в будущем», — подчеркнул Мартин.

Он особо отметил, что одним из источников киберугрозы для Британии являются Россия и российские власти, однако опасность исходит и от других стран.

«Существует намного, намного больше угроз кибербезопасности Великобритании, чем одна только Россия», — сказал Мартин.

NCSC — подразделение Центра правительственной связи (GCHQ), спецслужбы Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.

Весной 2018 года тот же Мартин говорил, что власти Британии не могут обеспечить полную гарантию отражения кибератак из-за пределов страны и в первую очередь будут защищать наиболее важные для общества структуры — энергетику, водоснабжение, интернет, транспорт и систему здравоохранения.

«Вопрос не в том, будет ли кибератака на Великобританию. Вопрос в том, когда это произойдет. На прошлой неделе мы предоставили подробный план правительству с предложениями по защите наиболее важных систем жизнеобеспечения», — заявил тогда Мартин.



В середине апреля 2018 гола NCSC, ФБР и ​департамент внутренней безопасности США выпустили совместное предупреждение о том, что хакеры, поддерживаемые правительством России, заразили компьютерные роутеры по всему миру, пытаясь взять под их контроль для будущих кибератак. По данным спецслужб, целью служат правительственные учреждения, крупные компании и объекты критической инфраструктуры.

7 октября газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники из служб безопасности написала, что британские военные готовят ответ на возможную атаку России в случае, если она нападет на одного из членов НАТО. В том числе, по данным собеседников издания, Вооруженные силы Великобритании готовятся провести кибератаку на инфраструктуру Москвы, чтобы отключить в ней электричество.

