Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,40 60,58 EUR Нал. 77,55 75,05 USD Бирж. 61,17 -0,88 EUR Бирж. 75,72 -0,83 USD ЦБ. 62,28 +0,85 EUR ЦБ. 76,84 +1,09 EUR/USD 1,24 +0,01 BTC/USD Бирж. 8005,90 -331,20 MOEX 2143,67 -1,45% RTS 1085,16 -1,75% Brent 71,57 -1,45% DJIA 24573,04 +0,87% Nasdaq 7156,29 +0,70% FTSE 7198,20 -0,91%
США и Британия заподозрили Россию в масштабной кампании по кибершпионажу
Лента новостей
Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США 00:00, Политика Один из самых закредитованных регионов России лишился рейтинга Fitch 00:00, Экономика Лавров счел целью США новыми санкциями наказать сотни тысяч россиян 16 апр, 23:48, Политика Союз биатлонистов Норвегии объявил о недоверии к России 16 апр, 23:48, Спорт Viber сообщил о проблемах со звонками у российских пользователей 16 апр, 23:33, Технологии и медиа Лавров подтвердил планы России по поставкам в Сирию С-300 16 апр, 23:08, Политика Чистка кадров: зачем новый глава Кузбасса уволил вице-губернаторов 16 апр, 22:53, Политика Рубль укрепился на новостях о решении Трампа отложить новые санкций 16 апр, 22:50, Финансы СМИ узнали о планах Франции лишить Асада ордена Почетного легиона 16 апр, 22:31, Общество Попал под раздачу: как из-за Telegram в России блокируют адреса Amazon 16 апр, 22:30, Технологии и медиа Координатор Белого дома по кибербезопасности уйдет в отставку 16 апр, 22:17, Общество СМИ узнали о планах замены посла России в Сирии 16 апр, 22:17, Политика Как лидеры Евросоюза защищали право на военный удар по Сирии 16 апр, 22:05, Политика ЦСКА проиграл второй матч в финальной серии Кубка Гагарина 16 апр, 21:56, Спорт ОЗХО отказалась голосовать за российско-иранский проект по Сирии 16 апр, 21:49, Политика WP сообщила о решении Трампа отложить новые антироссийские санкции 16 апр, 21:37, Политика В Чечне почти 300 тыс. человек остались без электричества 16 апр, 21:25, Общество Председатель правления «Открытия» Задорнов стал кандидатом в набсовет ВТБ 16 апр, 21:24, Финансы Трамп опроверг сообщения о сбитых в Сирии ракетах западной коалиции 16 апр, 21:13, Политика Times узнала о помешавших британцам ударить по Сирии российских подлодках 16 апр, 21:05, Политика Роскомнадзор заблокирует почти 2 млн IP-адресов Amazon из-за Telegram 16 апр, 20:56, Технологии и медиа Минобороны назвало число выпущенных для отражения удара по Сирии ракет 16 апр, 20:31, Политика Минобороны заявило о сбитом в Сирии истребителе из «соседней страны» 16 апр, 20:23, Политика В больнице Солсбери рассказали об улучшении состояния Скрипаля 16 апр, 20:07, Общество Мэй исключила связь между ударами по Сирии и «просьбой Трампа» 16 апр, 20:00, Политика СМИ узнали о причине короткого замыкания в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» 16 апр, 19:38, Общество Экс-сенатор Магомедов на суде рассказал о «жутко неудачном бизнесе» брата 16 апр, 19:35, Общество Суд оставил под арестом бывшего сенатора Магомеда Магомедова 16 апр, 19:31, Общество
США и Британия заподозрили Россию в масштабной кампании по кибершпионажу
Технологии и медиа, 00:36
0
США и Британия заподозрили Россию в масштабной кампании по кибершпионажу
По их данным, хакеры, за которым якобы стоят власти России, заразили миллионы роутеров по всему миру с целью дальнейших атак на объекты критической инфраструктуры
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), ФБР и Департамент внутренней безопасности США выпустили совместное предупреждение, в котором говорится, что хакеры, поддерживаемые правительством России, заразили компьютерные роутеры по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу, сообщает Reuters.

По данным спецслужб, целью хакеров является правительственные учреждения, крупные компании и объекты критической инфраструктуры. Российские хакеры, спонсируемые государством, активно стремятся завладеть необходимым интернет-оборудованием для будущих кибератак, предупредили спецслужбы США и Великобритании.

Специалист по кибербезопасности Белого дома Роб Джойс на пресс-конференции заявил, что США и их союзники с «высокой степенью уверенности» считают, что за этой масштабной кампанией стоит Россия, добавляет Би-би-си. Согласно данным разведки США и Великобритании, хакеры уже атаковали миллионы роутеров, добавил он.

Российское посольство в Великобритании уже прокомментировало прозвучавшие обвинения в адрес России. «В последние дни мы снова стали свидетелями многочисленных предупреждений о том, что Великобритания должна готовиться к неизбежной кибератаке со стороны России «в отместку» за авиаудары в Сирии и инцидент в Солсбери. Эти сообщения являются продолжением опасной тенденцией британской риторики», — заявил пресс-секретарь пососльства России в Лондоне.

 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: хакеры , кибершпионаж , Великобритания
Главное
Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США Политика
Материалы по теме
В США хакеры похитили данные 5 млн пользователей банковских карт Технологии и медиа
Посольство в Чехии отреагировало на выдачу США российского хакера Политика
В МИДе возмутились экстрадицией российского хакера из Чехии в США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.