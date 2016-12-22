США и Британия заподозрили Россию в масштабной кампании по кибершпионажу

По их данным, хакеры, за которым якобы стоят власти России, заразили миллионы роутеров по всему миру с целью дальнейших атак на объекты критической инфраструктуры

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Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), ФБР и Департамент внутренней безопасности США выпустили совместное предупреждение, в котором говорится, что хакеры, поддерживаемые правительством России, заразили компьютерные роутеры по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу, сообщает Reuters.

По данным спецслужб, целью хакеров является правительственные учреждения, крупные компании и объекты критической инфраструктуры. Российские хакеры, спонсируемые государством, активно стремятся завладеть необходимым интернет-оборудованием для будущих кибератак, предупредили спецслужбы США и Великобритании.

Специалист по кибербезопасности Белого дома Роб Джойс на пресс-конференции заявил, что США и их союзники с «высокой степенью уверенности» считают, что за этой масштабной кампанией стоит Россия, добавляет Би-би-си. Согласно данным разведки США и Великобритании, хакеры уже атаковали миллионы роутеров, добавил он.

Российское посольство в Великобритании уже прокомментировало прозвучавшие обвинения в адрес России. «В последние дни мы снова стали свидетелями многочисленных предупреждений о том, что Великобритания должна готовиться к неизбежной кибератаке со стороны России «в отместку» за авиаудары в Сирии и инцидент в Солсбери. Эти сообщения являются продолжением опасной тенденцией британской риторики», — заявил пресс-секретарь пососльства России в Лондоне.



