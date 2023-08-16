«Роскосмос»: станция «Луна-25» вышла на орбиту вокруг Луны

Российская станция вышла на орбиту вокруг Луны

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Станция «Луна-25» вышла на орбиту вокруг Луны, сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.

«Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны», — говорится в сообщении.

Сначала в 11:57 по московскому времени двигательная установка автоматической станции была включена корректирующим тормозным двигателем, а затем запущена двигателями мягкой посадки.

Все системы станции функционируют штатно, связь устойчивая, отметили в госкорпорации. «Проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров», — сказали там.

«Луна-25» была запущена к спутнику Земли ночью 11 августа с космодрома «Восточный». Ее посадка в районе Южного полюса Луны запланирована с 21 по 24 августа.

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