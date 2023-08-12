Станция «Луна-25» провела первую коррекцию траектории

Станция «Луна-25» провела успешную первую коррекцию траектории перелета к Луне, сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале.





Фото: roscosmos_gk / Telegram

«Луна-25» скорректировала траекторию перелета к естественному спутнику Земли. <...> Двигательная установка «Луны-25» включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

11 августа ракета «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» успешно вывела станцию на околоземную орбиту перед полетом к спутнику Земли. Запуск проводился с космодрома Восточный в Амурской области. Главная задача экспедиции — отработать технологию мягкой посадки возле Южного полюса Луны, чтобы создать задел для будущих миссий.

Автоматическую станцию «Луна-25» разработали сотрудники ракетно-космического комплекса «НПО имени С.А. Лавочкина». Это будет первая станция в истории современной России, которая долетит до поверхности Луны, последний советский спускаемый аппарат побывал на спутнике в 1976 году.