«МегаФон» попал в санкционный список США. Что это значит

«МегаФон», один из крупнейших сотовых операторов в России, был включен в санкционные списки США. Эксперты не ожидают, что это может существенно повлиять на абонентов или бизнес компании

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В среду, 12 апреля, США ввели санкции в отношении компании «МегаФон» за то, что ее владельцем является USM Group, принадлежащая на 49% бизнесмену Алишеру Усманову, следует из сообщения Минфина США. Миллиардера (восьмое место в рейтинге Forbes с состоянием $14,5 млрд) включили в санкционные списки в 2022 году. По мнению регулятора, Усманов владеет «широкой сетью предприятий в офшорах, зарегистрированной на членов его семьи, с помощью которых он может проводить финансовые операции, что потенциально позволяет ему обходить санкции».

Представитель «МегаФона» назвал санкции «несправедливыми, незаконными и не имеющими под собой оснований». «Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», — сообщили в операторе.

«МегаФон» — не единственный оператор, которого включили в санкционные списки: в феврале 2022 года «Ростелеком» (владеет «Т2 РТК Холдингом», оказывает услуги под брендом Tele2) добавили в список компаний, попадающих под секторальные ограничения на привлечение американского финансирования. Тогда в операторе заверили, что санкции не скажутся на его деятельности.

В чем суть санкций

В документах Минфина США указано, что американским компаниям и физлицам теперь запрещено оказывать услуги «МегаФону» в сфере: программного обеспечения, аппаратных технологий или технологий, связанных с обменом мгновенными сообщениями, видео-конференц-связью, чатами и электронной почтой, социальными сетями, отправкой изображений, фильмами и документами, просмотром веб-страниц, ведением блогов, услугами веб-хостинга и регистрации доменных имен.

По оценке аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, попадание под санкции «вряд ли стало сюрпризом для «МегаФона». Компания не является публичной, поэтому «фондовый рынок уделяет ей не очень много внимания», дополняет он. Глава агентства Telecom Daily Денис Кусков подчеркивает, что большую часть выручки «МегаФона» составлял российский рынок, поэтому, по его оценке, усложнение работы с иностранными рынками не окажет никакого эффекта на финансовые показатели компании.

Какими иностранными продуктами пользуется «МегаФон» Как убедился корреспондент РБК, один из основных сайтов оператора защищен специальным SSL-сертификатом (с помощью него пользователь может определить степень безопасности сайта), который выдан международной компанией Global Sign, работающей во всем мире и имеющей представительства в том числе в США.

Повлияют ли санкции на число абонентов «МегаФона»

В «МегаФоне» не стали отвечать на вопрос РБК, как включение компании в санкционные списки повлияет на абонентов и бизнес компании в целом. Делицын уверен, что на количестве абонентской базы «МегаФона» это событие никак не отразится. По итогам третьего квартала 2022-го (последние доступные данные) оператор обслуживал 74,9 млн абонентов и занимал второе место по размеру абонентской базы среди «большой четверки» российских операторов.

Кусков отмечает, что абоненты продолжат получать услуги связи в прежнем формате: «Базовые станции пока в наличии. К тому же, у «МегаФона» в распоряжении самый широкий диапазон частот». Что касается потенциального оттока абонентов, то, по оценке собеседника РБК, ждать этого в ближайшее время не стоит, так как, согласно последнему исследованию его агентства, абоненты в первую очередь обращают внимание на качество услуг и ценовой диапазон.

Какие могут возникнуть проблемы из-за санкций

Кусков указывает, что теперь любая работа с «МегаФоном» должна сопровождаться специальным разрешением-лицензией, выданной властями США. Так, например, оплата подписки на сервисы Apple, скорее всего, останется недоступна абонентам «МегаФона». Сейчас такая функция все еще остается у абонентов МТС и «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), но не у «Т2 РТК Холдинга». Ранее в интервью РБК глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан говорил, что возможность оплаты сервисов Apple отключили нелогично, так как на тот момент времени компания не находилась под санкциями.

Несмотря на отсутствие потенциальных проблем у абонентов, Кусков допускает, что может возникнуть ситуация, когда «МегаФон» из-за санкций не сможет оказывать услуги роуминга. Хотя собеседник РБК и подчеркивает, что «возможно, компания быстро найдет решение этой проблемы». Остальные опрошенные эксперты затруднились ответить на вопрос, что будет с роумингом у «МегаФона». Представитель компании не ответил на этот вопрос.

Возникнут ли проблемы с оборудованием

После начала специальной военной операции на Украине ряд крупных иностранных вендоров телекоммуникационного оборудования заявили, что прекращают бизнес в России. Однако некоторые компании пытались получить экспортные лицензии от иностранных регуляторов, чтобы поставить недостающее оборудование по ранее заключенным контрактам. Хачатур Помбухчан рассказывал, что финская Nokia (один из ключевых мировых поставщиков оборудования связи) подала четыре обращения за экспортными лицензиями, одно из которых было удовлетворено положительно, а по остальным ожидались решения.

«Понятно, что оборудование операторам и так в последний год поставлялось преимущественно китайскими компаниями. Но теперь «МегаФону» придется перестраивать формат работы и, возможно, создавать третьи компании для заключения договоров на поставку оборудования», — предположил Кусков. В то же время глава «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов настаивает, что вся телекоммуникационная отрасль находится под влиянием санкций уже год, поэтому «вряд ли это радикально ухудшит ситуацию для «МегаФона». «Сейчас всем игрокам рынка недоступно телекоммуникационное оборудование ведущих мировых поставщиков. Конечно, это сказывается на финансовых показателях, но это общая проблема всей отрасли, не только «МегаФона», — отметил Анкилов. В связи с этим он не ожидает, что компания решит существенно поднять стоимость тарифов, так как для «МегаФона» «сохранение абонентской базы становится еще более важным, чем раньше». «Цены, безусловно, будут периодически повышаться всеми операторами связи. Это происходило и в предыдущие годы в связи с инфляцией и растущими расходами, и остается актуальным сейчас», — подытожил Анкилов.

Руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов считает, что «МегаФон» как крупная телекоммуникационная компания сильно зависит от софта и «железа»: от серверов и базовых станций до системного и прикладного программного обеспечения. Поэтому компании «несомненно, теперь придется использовать более сложные схемы для закупок и ускоренно переходить на некоммерческое и российское программное обеспечение».