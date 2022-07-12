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В «Зарядье» и «Ленкоме» появились новые руководители

Генеральным директором концертного зала «Зарядье» стал пианист и дирижер Иван Рудин, а главным режиссером «Ленкома» — Алексей Франдетти
Иван Рудин
Иван Рудин (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Пианист и дирижер Иван Рудин назначен генеральным директором концертного зала «Зарядье», говорится в сообщении департамента культуры столицы. Он сменил на этом посту Ольгу Жукову, которая руководила залом с момента открытия в 2018 году.

В комментарии «РИА Новости» Рудин отметил, что не раз дирижировал в «Зарядье» и хорошо знает эту площадку. «Вижу свою задачу в том, чтобы зал был центром музыкальных событий нашего города и нашей страны. Местом притяжения для выдающихся артистов и коллективов, меломанов и горожан», — сказал он.

Рудин с 2017 года был художественным руководителем Московского государственного симфонического оркестра. За создание проектов в рамках международного музыкального фестиваля ArsLonga — «Бах-марафон» и «Рахманинов-марафон» — а также симфонического спектакля «Мастер и Маргарита» Ивану Рудину была присуждена премия мэра Москвы в номинации «Музыкальное искусство».

Иван Рудин также принимал участие в создании и проведении фестивалей «Москва встречает друзей», «Альфред Шнитке. Монолог», сотрудничал с музыкантами Юрием Башметом, Элисо Вирсаладзе, Николаем Петровым, Владимиром Спиваковым и его фондом, создал «Академию фонда Владимира Спивакова «Дети — детям».

В «Ленкоме» назвали имя нового главного режиссера
Общество
Алексей Франдетти

Также департамент культуры объявил, что принял предложение творческого коллектива «Ленкома Марка Захарова» и назначил Алексея Франдетти главным режиссером театра. О том, что именно с ним будет заключен контракт, директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщал 6 июля. Тогда он говорил, что соглашение предварительно рассчитано на год. «А дальше время покажет, и руководство города примет решение», — отмечал Варшавер.

С 1973 по 2019 год худруком «Ленкома» был Марк Захаров, после смерти которого главным в театре стал директор Марк Варшавер. В департаменте культуры уточнили, что Варшавер останется на позиции директора и продолжит свою работу.

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Бастрыкин поручил проверить сообщения об офшорах директора «Ленкома»
Бизнес
Театр &laquo;Ленком Марка Захарова&raquo;

Алексею Франдетти 38 лет, он учился в Школе-студии МХАТ (курс Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого), но после второго курса перевелся во ВГИК в мастерскую Игоря Ясуловича. После окончания ВГИКа работал артистом в Театре Пушкина, Московской оперетте, Электротеатре, Театре мюзикла. Известен постановками музыкальных спектаклей: мюзикла «Стиляги» в Театре наций, оперы «Сказка о царе Салтане» в Большом театре, «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Театре на Таганке, спектакля «Рождество О. Генри» в Театре им. А.С. Пушкина.

Франдетти — трехкратный лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера (оперетта/мюзикл)».

Московские власти сменили главу четвертого за месяц театра
Общество
Евгений Герасимов

За последний месяц перестановки произошли еще в четырех театрах, которые подведомственны департаменту культуры Москвы. Власти сменили руководство «Современника», «Гоголь-центра» (он теперь снова станет Театром им. Гоголя), «Школы современной пьесы» и Театра Луны.

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Теги
Анна Шишкина
Ленком Марк Варшавер Марк Захаров
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В «Ленкоме» назвали имя нового главного режиссера
Общество
Власти Москвы сменили руководство «Гоголь-центра» и «Современника»
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