Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ

К моменту хакерской атаки результатов ЕГЭ на сайте еще не было, сообщил Рособрнадзор. Она никак не повлияла на работу сервиса и все участники экзамена могут своевременно узнать свои баллы, отметил врио главы ведомства Анзор Музаев

На сервис ознакомления с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) была проведена хакерская DDoS-атака. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в РБК.

«Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся серьезной хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с», — указано в сообщении.

По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами».

Мощность нагрузки может говорить о том, что атака спланированная и для нее были задействованы серьезные ресурсы, отметил заместитель директора Федерального центра тестирования (ФЦТ) Станислав Афанасьев.