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Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ

К моменту хакерской атаки результатов ЕГЭ на сайте еще не было, сообщил Рособрнадзор. Она никак не повлияла на работу сервиса и все участники экзамена могут своевременно узнать свои баллы, отметил врио главы ведомства Анзор Музаев

На сервис ознакомления с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) была проведена хакерская DDoS-атака. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в РБК.

«Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся серьезной хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с», — указано в сообщении.

По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами».

Мощность нагрузки может говорить о том, что атака спланированная и для нее были задействованы серьезные ресурсы, отметил заместитель директора Федерального центра тестирования (ФЦТ) Станислав Афанасьев.

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«Атака была произведена с использованием бот-сети. Вредоносная активность на сервис шла с международных IP-адресов, что, впрочем, не дает стопроцентной уверенности в том, что к атаке причастны именно зарубежные хакеры», — приводит его мнение пресс-служба Рособрнадзора.

По данным ведомства, ко времени хакерской атаки данные об итогах первых экзаменов в систему еще не загружали.

ЕГЭ должен был начаться в конце мая, но проведение экзаменов отложили из-за коронавируса. Первыми 3 июля прошли испытания по географии, литературе, информатике, также участники уже сдали русский язык, математику, историю и физику. 16 июля проходят ЕГЭ по химии и обществознанию, после которых останутся только экзамены по биологии и иностранным языкам.

Основной этап ЕГЭ продлится до 23 июля. Резервными днями для тех, кто не сдал экзамен по уважительным причинам, установлены 24 и 25 июля. Вторая волна ЕГЭ начнется 3 августа. В ней помимо тех, кто не смог явиться на экзамен по уважительной причине, участвуют выпускники учреждений начального и среднего профессионального образования этого года, а также выпускники прошлых лет и ученики, получившие среднее образование за границей.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Егор Губернаторов
Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор, хакерская атака
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