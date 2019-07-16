«Роскосмос» обещал не торопить комиссию по изучению дыры в «Союзе»

«Роскосмос» обещал не торопить комиссию по изучению дыры в «Союзе»

Специальная комиссия «Роскосмоса» выясняет причины появления отверстия в обшивке корабля «Союз», пристыкованного к МКС, с сентября прошлого года

МКС (Фото: nasa2explore / Flickr)

«Роскосмос» не будет торопить комиссию, которая расследует появление отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». Об этом сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, передает «РИА Новости».

«Мы не можем торопить экспертов, поэтому сообщим о результатах, когда заключение будет готово», — сказал Устименко.

«Роскосмос» сформировал в сентябре 2018 года свою комиссию по расследованию появления отверстия. Внутренняя комиссия РКК «Энергия», которая также занималась расследованием причин повреждения «Союза», не выявила системных проблем в производстве кораблей. При этом источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что среди версий появления отверстия комиссия «Энергии» рассматривала преднамеренные действия и злой умысел.

Космонавты обнаружили отверстие диаметром около 2 мм в обшивке «Союза МС-09» в конце августа прошлого года. Космонавт Сергей Прокопьев смог заделать дыру с помощью эпоксидной смолы. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что на обшивке корабля обнаружены следы скольжения сверла по поверхности, а в бытовом отсеке корабля — следы металлической пыли. При этом глава госкорпорации отмечал, что Россия никогда не переводила на американцев ответственность за появление дырки.