Рогозин счел нечистоплотными сообщения о вине американцев в дырке на МКС

Глава «Роскосмоса» заверил, что корпорация не обвиняла американцев в сверлении отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09». По его словам, обвинения в сторону представителей США — это «нечистоплотная интерпретация» публикаций в СМИ

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

«Роскосмос» никогда не переводил на американцев ответственность за инцидент с дыркой на космическом корабле «Союз МС-09». Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Это была нечистоплотная интерпретация отдельных заявлений и публикации в средствах массовой информации. Мы эти домыслы категорически отвергаем», — сказал он.

По его словам, после того как произошла разгерметизация бытового отсека, «Роскосмос» действовал слаженно с американскими коллегами. Стороны были готовы даже к эвакуации космонавтов с помощью российских кораблей, подчеркнул он.

​«Когда мы обнаружили причину, то согласованные действия привели к тому, что экипаж продолжит свою работу. Да, мы продолжаем расследование и договорились о том, что обнародуем результаты, когда вернется экипаж — после 20 декабря», — добавил Рогозин.

Глава НАСА по пилотируемым программам Уильям Гернстенмаейр, в свою очередь, отметил, что в работе космического экипажа должна быть всегда полная честность и прозрачность.

«Космонавты — как члены нашей семьи, здесь есть полное доверие. Наша сплоченность и уровень доверия может стать примером для политики, для остального мира», — заявил он, комментируя инцидент.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 30 августа, когда появились сообщения о медленном падении давления на МКС. Причиной было отверстие в корпусе корабля «Союз МС», который был пристыкован к международной станции. В этот же день дырку залили специальным герметиком. Комментируя ранее возможные причины появления отверстия в «Союзе», Рогозин говорил, что в информационном пространстве распространяются домыслы и слухи, которые нацелены «на подрыв товарищеских отношений в коллективе МКС».

Так он ответил на материал газеты «Коммерсантъ», которая в сентябре со ссылкой на источники сообщала, что дырка в корпусе космического корабля могла образоваться в результате преднамеренных действий американских астронавтов. Отверстие появилось в космосе после того, как «Союз» пристыковался к МКС. По данным издания, американцы хотели как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.