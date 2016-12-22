Космонавты нашли отверстие в корпусе «Союза»

При внешнем осмотре в октрытом космосе после вскрытия защиты российские космонавты нашли отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09»

Космонавт Олег Кононенко (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос нашли отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09», передает ТАСС со ссылкой на трансляцию в Центре управления полетом (ЦУП).

«Да, мы тоже ее видим», — подтвердили в ЦУП.

Для этого пришлось вскрыть экранно-вакуумную изоляцию и микрометеоритную защиты «Союза».

Кононенко также взял образцы герметика, которым было закрыто отверстие, а также пробы с поверхности вокруг него, передает РИА Новости.

В конце августа на МКС было зафиксировано падение давления воздуха, после чего в результате поисков была обнаружена утечка из российского сегмента. Выяснилось, что в корпусе «Союза МС-09», пристыкованного к МКС, было отверстие, заделанное герметиком. Высказывались разные версии появления отверстия в «Союзе» — от брака при сборке корабля до намеренной порчи «Союза» американскими астронавтами. Однако ни одна из них пока не получила официального подтверждения. Сейчас в произошедшем разбирается комиссия «Роскосмоса».