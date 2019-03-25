Рогозин сообщил о следах оставшейся от сверления дырки на «Союзе» пыли

В бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» обнаружены следы металлической пыли, оставшиеся от сверления отверстия, для определения причин ее появления космонавты проведут эксперимент на орбите. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает корреспондент РБК.

По его словам, у госкорпорации нет ответа, почему стружка была найдена в определенных местах в бытовом отсеке. «Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке», — сказал Рогозин.

По его словам, необходимо будет взять брус и снова сверлить примерно в том же месте, чтобы посмотреть, как дальше будет распространяться материал. «На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости», — сказал Рогозин.

В августе прошлого кода космонавты обнаружили отверстие в корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС. Его диаметр составлял около 2 мм. Командир корабля Сергей Прокопьев заделал отверстие с помощью эпоксидной смолы. После обнаружения дыры началось расследование.