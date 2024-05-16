Власти задумались о продаже сим-карт россиянам по биометрии

Власти рассматривают варианты ужесточения порядка продажи сим-карт для борьбы с серым рынком. В их числе — возможность приобрести карты при помощи цифровой подписи или в салонах связи, МФЦ и отделениях «Почты России»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточения порядка продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к операторам связи.

Власти рассматривают три возможных варианта: сдача биометрии для покупки, продажа только в салонах связи, МФЦ и отделениях «Почты России», либо приобретение карты с помощью приложения «Госключ», где в электронной форме нужно подписать договор.

Сейчас карты можно купить в салонах, на сайтах операторов и у дилеров — посредников, которые заключают договоры на продажу. На последние приходится около 35% продаж, отмечает редактор профильного телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. При этом источник газеты на рынке говорит, что в зависимости от оператора речь идет о 40–70%.

Минцифры ранее предложило продавать сим-карты по биометрии иностранцам и людям без гражданства. Ведомство подготовило законопроект, по которому заключить договор на услуги связи они смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.

В «МегаФоне» сообщили «Коммерсанту» о «достаточно интенсивной» дискуссии с регулятором об изменениях правил продажи сим-карт. В «Вымпелкоме» считают, что требования по идентификации абонентов нужно повысить как для иностранцев, так и для россиян для борьбы со схемами «по оформлению сим-карт на российские паспорта». В МТС полагают, что абонентам должны быть доступны разные способы подтверждения личности, не только биометрия.

Источники издания и опрошенные им эксперты считают, что если абонентов обяжут сдавать биометрию, расходы операторов вырастут, при этом полностью очистить рынок от серых сим-карт не получится.

Рскомнадзор с августа 2023 года начал требовать от операторов блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными, обосновав это предотвращением случаев мошенничества, телефонного терроризма и других правонарушений. По данным «Коммерсанта», блокировке подвергаются около 300 тыс. сим-карт в неделю.