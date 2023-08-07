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Роскомнадзор объяснил требование блокировать серые сим-карты

Роскомнадзор объяснил требование операторам связи блокировать серые сим-карты
Роскомнадзор сослался на закон «О связи», по которому операторы должны идентифицировать абонентов и прекратить обслуживание сим-карт с неактуальными сведениями. В РКН поступили данные о 216 млн абонентах, из них 4,4% с нарушениями
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Операторы связи должны прекратить обслуживать номера абонентов с неактуальными персональными данными для предотвращения мошенничества, телефонного терроризма и других видов правонарушений, говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в РБК.

Ведомство отметило, что согласно закону «О связи» операторам нужно идентифицировать абонентов «или прекратить оказание услуг связи для пользователей сим-карт, по которым в базах данных оператора нет сведений об абонентах или они не актуальны».

Роскомнадзор разработал информационную систему, чтобы мониторить, как операторы выполняют требования по идентификации абонентов. С января по август 2023 года операторы подключались к ней. С тех пор они предоставили данные о 216,7 млн абонентов, или 65% от активной абонентской базы. Из них 4,4% содержат нарушения; операторы продолжают верифицировать сведения и актуализировать данные, «в среднем за неделю корректируется около 3,1 млн записей об абонентах», сообщает РКН

В регуляторе подчеркнули, что если данные о владельцах не обновят, то операторы должны будут заблокировать сим-карты неустановленных абонентов. «При выявлении подобных активных сим-карт операторам будет грозить привлечение к ответственности по ст. 13.29 КоАП», — предупредил РКН. По этой статье для юрлиц грозит штраф от 9 до 500 тыс. руб.

7 августа «Ведомости» сообщили, что РКН начал требовать от операторов блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Речь идет о сим-картах, которые раздают в людных местах без заключения договора, либо о корпоративных картах, массово закупаемых компаниями для сотрудников. После получения списка номеров от регулятора оператор должен в течение трех дней уведомить абонента, после чего тот в течение 15 дней может актуализировать сведения о себе на портале «Госуслуги», через приложение оператора или в салоне связи, иначе номер будет заблокирован. Сейчас, по подсчетам газеты, в России может быть до 7 млн серых сим-карт.

Согласно закону «О связи» оператор должен до начала оказания услуг самостоятельно проверять достоверность информации об абонентах, в том числе сведений о конечных пользователях, если сим-карты оформлены на ИП и компании. Персональные сведения, которые обязан уточнить оператор, — ФИО, дата рождения и паспортные данные клиента. Летом 2021 года вступил в действие закон, обязавший бизнес подавать сведения о конечных пользователях корпоративных сим-карт в ЕСИА. Роскомнадзор наделили правом требовать от оператора блокировки незарегистрированного номера.

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Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Роскомнадзор операторы связи сим-карты абоненты
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