Минцифры предложило ограничить иностранцев в регистрации сим-карт

С 2025 года иностранец сможет зарегистрировать не более десяти мобильных номеров в России и только по биометрии и в официальных салонах связи, сообщили в Минцифры. За нарушение требований предусмотрели административное наказание

Один иностранный гражданин сможет зарегистрировать на себя не более десяти мобильных номеров в России, говорится в законопроекте, подготовленном Минцифры.

Согласно инициативе ведомства, также иностранцев и лиц без гражданства обяжут покупать сим-карты только с помощью биометрии в официальных салонах связи или точках продаж. Действующие договоры на оказание услуг связи необходимо будет переоформить в соответствии с новыми правилами до 1 марта 2025 года.

В договорах планируется прописывать IMEI — код идентификации устройства, в которое будет установлена сим-карта. При смене телефона необходимо переоформить документ в офисе оператора, так как связь будет отключена. Нарушителей этих требований ожидает административная ответственность, предупредили в ведомстве.

Для россиян в свою очередь отразят информацию о всех зарегистрированных на них номерах в аккаунте на госуслугах. Те сим-карты, которые гражданин России не оформлял или фактически не использует, можно будет отключить. При оформлении нового мобильного номера операторов обязую направлять смс и сообщение в личный кабинет абонента. Уведомление также придет на госуслугах.

Минцифры пообещало оповестить иностранцев о новых правилах до 1 февраля 2025 года. Они вступят в силу со дня подписания соответствующего законопроекта.

Роскомнадзор с 2023 года требует от операторов блокировать «серые номера» — сим-карты с неактуальными персональными данными. Такие, как правило, раздают в местах массового скопления людей без заключения договора или в компаниях для сотрудников. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщал, что блокировке подвергается порядка 300 тыс. сим-карт в неделю. По данным регулятора, такие меры необходимы для предотвращения случаев мошенничества, телефонного терроризма и других правонарушений. Роскомнадзор также напоминал о законе «О связи», который обязует операторов идентифицировать абонентов.