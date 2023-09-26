Российские поисковики будут помечать Amazon Web Services как нарушителя

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Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о том, что Amazon Web Services и еще 11 иностранных провайдеров нарушают российское законодательство, сообщила пресс-служба ведомства.

Полный список провайдеров, которых касается правило, выглядит так:

Hetzner Online GmbH;

Network Solutions, LLC;

WPEngine, Inc.;

HostGator.com, LLC;

Ionos Inc.;

DreamHost, LLC;

FastComet, Inc.;

Amazon Web Services, Inc;

GoDaddy.com LLC;

Bluehost Inc.;

Kamatera Inc.;

DigitalOcean, LLC.

В конце июня Роскомнадзор включил эти иностранные сервисы хостинга в список компаний, подлежащих «приземлению». Как пояснили в ведомстве, они нарушили соответствующий российский закон и не зарегистрировали личный кабинет на сайте ведомства, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций, а также не открыли в стране представительство.

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей», — пояснили в Роскомнадзоре.

Федеральный закон № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети Интернет, принятый летом 2021 года, обязывает зарубежные IТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в России филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство. Им предписано зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своих ресурсах электронную форму для обратной связи.

Ранее аналогичные меры ведомство приняло в отношении TikTok, Instagram, Zoom, Discord, Pinterest и других интернет-ресурсов. Российские поисковые системы выдают рядом с ссылками на их сайты предупреждение, что ресурс нарушает закон.