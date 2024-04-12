Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний

Роскомнадзор впервые начал блокировать доступ к ресурсам иностранных компаний, которые по закону должны были открыть офис в России, но не сделали это. Под ограничения попали ресурсы зарубежных хостинг-провайдеров

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор с конца марта начал ограничивать доступ к ресурсам иностранных компаний, не выполнивших требования так называемого закона о «приземлении», свидетельствуют данные сайта ведомства.

С конца марта ограничения применяются к сайту облачного сервиса Kamatera, хостинг-провайдерам WPEngine и HostGator.com, с апреля — к хостинг-провайдерам Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean.

Сейчас из всего списка недоступны только Network Solutions и WPEngine, убедился РБК.

С 1 января 2022 года зарубежные IТ-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны были открыть в России филиал; зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи. Изначально под требование закона подпали 13 компаний, в том числе Apple и Google. Затем список был расширен. В него попали еще 12 компаний — иностранных провайдеров хостинга, а также Aviasales. За отказ выполнять закон компаниям грозит запрет на рекламу, прием платежей от российских физических и юридических лиц и другие ограничения, в том числе ограничение скорости доступа и полная блокировка ресурса в России.

Ранее Роскомнадзор применял для нарушителей этого закона только запрет на поисковую выдачу и/или информировал, что компания нарушает российское законодательство.

РБК направил запрос Роскомнадзору.

Кто и в какой мере исполняет закон

Выполнили все требования закона, в том числе открыли филиал в России (либо он существовал до принятия закона), компании Apple, AliExpress, владельцы сервисов Likeme и Viber. В феврале этого года список пополнил владелец сервиса Aviasales гонконгская компания Go Travel Un Limited.

При этом шведская Spotify AB, владеющая одноименным музыкальным сервисом, несколько лет назад выполнила требования, но год назад Роскомнадзор исключил ее из списка на основании заявления и в связи с тем, что посещаемость сервиса снизилась до менее 500 тыс. российских пользователей. После начала спецоперации на Украине Spotify приостановила работу в России, а в конце 2023 года ликвидировала местное юрлицо.

Частично «приземлились» Google, TikTok, Zoom и др. Некоторые компании, такие как Telegram, Discord, Wikimedia, не выполнили ни одно из требований закона. При этом к этим трем компаниям пока применяется только одна мера — информирование пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

В октябре 2023 года мировой суд оштрафовал Zoom на 115 млн руб. за нарушение требования закона о наличии офиса в России. В январе штраф в 200 млн руб. по тому же основанию получила Amazon. По данным официального телеграм-канала московских судов общей юрисдикции, компаниям Bluehost и Kamatera также назначили штрафы в размере 6 млн руб. каждой. Компания Hetzner получила штраф в 117,7 млн руб.