 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний

РКН начал ограничивать сайты «неприземлившихся» в России иностранных хостингов
Роскомнадзор впервые начал блокировать доступ к ресурсам иностранных компаний, которые по закону должны были открыть офис в России, но не сделали это. Под ограничения попали ресурсы зарубежных хостинг-провайдеров
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор с конца марта начал ограничивать доступ к ресурсам иностранных компаний, не выполнивших требования так называемого закона о «приземлении», свидетельствуют данные сайта ведомства.

С конца марта ограничения применяются к сайту облачного сервиса Kamatera, хостинг-провайдерам WPEngine и HostGator.com, с апреля — к хостинг-провайдерам Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean.

Сейчас из всего списка недоступны только Network Solutions и WPEngine, убедился РБК.

РКН включил владельца Aviasales в список подлежащих «приземлению»
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

С 1 января 2022 года зарубежные IТ-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны были открыть в России филиал; зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи. Изначально под требование закона подпали 13 компаний, в том числе Apple и Google. Затем список был расширен. В него попали еще 12 компаний — иностранных провайдеров хостинга, а также Aviasales. За отказ выполнять закон компаниям грозит запрет на рекламу, прием платежей от российских физических и юридических лиц и другие ограничения, в том числе ограничение скорости доступа и полная блокировка ресурса в России.

Ранее Роскомнадзор применял для нарушителей этого закона только запрет на поисковую выдачу и/или информировал, что компания нарушает российское законодательство.

РБК направил запрос Роскомнадзору.

Кто и в какой мере исполняет закон

Выполнили все требования закона, в том числе открыли филиал в России (либо он существовал до принятия закона), компании Apple, AliExpress, владельцы сервисов Likeme и Viber. В феврале этого года список пополнил владелец сервиса Aviasales гонконгская компания Go Travel Un Limited.

«Коммерсантъ» узнал детали идеи «приземлить» зарубежные онлайн-игры
Технологии и медиа
Фото:Jens Schlueter / Getty Images

При этом шведская Spotify AB, владеющая одноименным музыкальным сервисом, несколько лет назад выполнила требования, но год назад Роскомнадзор исключил ее из списка на основании заявления и в связи с тем, что посещаемость сервиса снизилась до менее 500 тыс. российских пользователей. После начала спецоперации на Украине Spotify приостановила работу в России, а в конце 2023 года ликвидировала местное юрлицо.

Частично «приземлились» Google, TikTok, Zoom и др. Некоторые компании, такие как Telegram, Discord, Wikimedia, не выполнили ни одно из требований закона. При этом к этим трем компаниям пока применяется только одна мера — информирование пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

В октябре 2023 года мировой суд оштрафовал Zoom на 115 млн руб. за нарушение требования закона о наличии офиса в России. В январе штраф в 200 млн руб. по тому же основанию получила Amazon. По данным официального телеграм-канала московских судов общей юрисдикции, компаниям Bluehost и Kamatera также назначили штрафы в размере 6 млн руб. каждой. Компания Hetzner получила штраф в 117,7 млн руб.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Роскомнадзор блокировка приземление IT-компании
Материалы по теме
Владелец Aviasales «приземлился» в России
Технологии и медиа
«Коммерсантъ» узнал детали идеи «приземлить» зарубежные онлайн-игры
Технологии и медиа
РКН включил владельца Aviasales в список подлежащих «приземлению»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
В новом «Буратино» появятся звезда «Слова пацана» и Карабас Бондарчук Life, 15:42
МИД заявил французскому послу о подрыве диалога между странами Политика, 15:34
МИД Швейцарии назвал Лаврова первым, с кем обсудили саммит по Украине Политика, 15:34
CBS узнал, что США ожидают удара Ирана по Израилю «в течение часов» Политика, 15:32
Крупнейший производитель стали в Германии сократит выпуск Бизнес, 15:28
«Сочи» сделал ролик с «космонавтом-Абаскалем» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 15:28
В работе мобильного приложения Газпромбанка произошел сбой Технологии и медиа, 15:25
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Займер» теперь на Мосбирже. Как прошел первый день торгов Инвестиции, 15:20
В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве Политика, 15:20
Мантуров анонсировал запуск более 100 спутников до конца года Технологии и медиа, 15:16
Герой Милоша Биковича перевоспитает целую семью мажоров в новом «Холопе» Life, 15:04
Лукашенко словами «прилетит в десятикратном размере» предупредил Киев Политика, 15:01
Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний Технологии и медиа, 14:58
Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон Политика, 14:57