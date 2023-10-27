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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор обязал поисковики убрать из выдачи сайты 11 провайдеров

Поисковики уберут Amazon Web Services из выдачи из-за закона о «приземлении»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сайты Amazon Web Services и еще десяти иностранных хостинг-провайдеров не будут отображаться в выдаче поисковых систем. Соответствующие меры понуждения на компании наложил Роскомнадзор, сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо Amazon Web Services речь идет о провайдерах:

  • Hetzner Online, GmbH;
  • Network Solutions, LLC;
  • WPEngine, Inc.;
  • HostGator.com, LLC;
  • Ionos, Inc.;
  • DreamHost, LLC;
  • GoDaddy.com, LLC;
  • Bluehost, Inc.;
  • Kamatera, Inc.;
  • DigitalOcean, LLC.

«В связи с тем, что некоторые иностранные провайдеры не выполняют свои обязанности по закону о «приземлении», Роскомнадзор решил принять дополнительные меры», — сказано в заявлении ведомства.

Как пояснили в Роскомнадзоре, компании не создали личный кабинет на сайте службы, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций и не стали учреждать в стране филиал, как того требует закон о «приземлении».

Федеральный закон № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети Интернет», принятый летом 2021 года, обязывает зарубежные IТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в России филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство. Им предписано зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своих ресурсах электронную форму для обратной связи.

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Роскомнадзор включил эти иностранные сервисы в список компаний, подлежащих «приземлению», в конце июня. В конце сентября ведомство обязало поисковики информировать пользователей о том, что компании нарушают российское законодательство.

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