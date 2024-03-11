Дуров заявил, что не следует контролировать выражение людьми своих мыслей

Павел Дуров: не нужно контролировать то, как люди выражают себя

Павел Дуров заявил, что не нужно контролировать людей в том, как они выражают себя, если они не пересекают «красные линии». Основатель Telegram также сказал, что без споров об идеях можно быстро скатиться к авторитаризму

Павел Дуров (Фото: Steve Jennings / Getty Images)

Не нужно контролировать людей в том, как они выражают себя, если они не пересекают «красные линии», заявил создатель Telegram Павел Дуров в интервью Financial Times. «Я верю в конкуренцию идей. Я считаю, что насчет любой идеи должны идти споры. <...> В противном случае мы можем быстро скатиться к авторитаризму», — отметил он.

Дуров сказал, что Telegram планирует улучшить свои процессы модерации в 2024 году по мере проведения выборов в разных странах и «задействовать механизмы, связанные с искусственным интеллектом, для решения потенциальных проблем».

В середине октября 2023 года Дуров сообщил, что Telegram не удалил канал палестинского исламистского движения ХАМАС, поскольку этот шаг «рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию». Однако ближе к концу месяца администрация мессенджера заблокировала в приложении для Android каналы ХАМАС и ее военного крыла.

В интервью Дуров сообщил, что перед потенциальным IPO Telegram получил предварительную оценку в «$30 млрд и более» от возможных инвесторов, в круг которых входят технологические фонды. Но он исключил возможность продажи мессенджера, пока изучается вариант с его IPO.

«Мы рассматриваем IPO как средство демократизировать доступ к стоимости Telegram», — сообщил Дуров.

Осенью 2023 года РБК сообщил, что клиенты БКС получили презентацию, из которой следует, что они могут приобрести выпущенные в 2021 году облигации Telegram. Их можно будет конвертировать в акции, если компания проведет IPO, намеченное на 2025 год.

Конвертация пройдет с дисконтом, его размер будет зависеть от даты размещения акций:

10% — если IPO состоится до марта 2024 года,

15% — если IPO состоится до марта 2025 года,

20% дисконт — если IPO состоится до марта 2026 года.

Ранее Дуров рассказал, что в Telegram появилась функция превращения личных аккаунтов в бизнес-профили в разделе Telegram Business. В бизнес-профилях можно будет из чат-ботов сделать «невидимых секретарей». По словам Дурова, благодаря искусственному интеллекту автоматизация обслуживания клиентов выйдет на новый уровень.

В конце февраля Дуров сообщил, что владельцы телеграм-каналов с марта начнут получать до 50% от дохода с рекламы почти в 100 странах. Владельцы телеграм-каналов получат доходы в виде toncoin — криптовалюты, которая используется в блокчейне TON. По подсчетам Дурова, ежемесячный трафик телеграм-каналов составляет 1 трлн просмотров, и только 10% из них монетизируются с помощью рекламы.