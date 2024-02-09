Главные вопросы в интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Разговор с Такером Карлсоном стал первым большим интервью российского президента западному журналисту с начала военной операции на Украине. Путин ответил примерно на 60 вопросов американского журналиста. Собрали главные из них.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько