Пользователи стали чаще «лайкать» и сидеть в соцсетях с компьютеров

С начала перехода на режим самоизоляции эксперты зафиксировали рост количества постов, комментариев и «лайков» в популярных соцсетях. В частности, число постов в Instagram увеличилось на 57,3%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В первые нерабочие недели в связи с пандемией, пользователи социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и Instagram стали публиковать на 17% больше постов, чем до введения режима самоизоляции. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании сервиса для публикации и аналитики в соцсетях «Амплифер».

Сервис с 30 марта по 12 апреля анализировал обезличенные данные активности более 4,3 тыс. своих пользователей в России, а также подписчиков их страниц в социальных сетях, и сравнил результат с усредненными данными с 1 января по 29 марта этого года.

Больше всего количество постов выросло в Instagram — на 57,3%. В Facebook стали публиковать на 25,2% больше постов, во «ВКонтакте» — на 10,2%, в «Одноклассниках» — на 9,1%, говорится в исследовании. При этом пользователи стали охотнее подписываются на страницы в соцсетях: темп прироста подписчиков за первые две недели самоизоляции вырос в 2,6 раза.

Вырос и охват публикаций в основных соцсетях. В Facebook число просмотров публикаций в среднем выросло на 45,2%, во «ВКонтакте» — на 75,6%, в «Одноклассниках» — на 53,7%.