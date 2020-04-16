Пользователи стали чаще «лайкать» и сидеть в соцсетях с компьютеров

Самый большой рост активности аудитории показал Facebook, на втором месте — «ВКонтакте», на третьем «Одноклассники», а в аутсайдерах Instagram, говорится в исследовании. Так, пользователи Facebook стали «лайкать» посты на 19,5% чаще, чем до режима самоизоляции. Тогда как среднее число лайков к постам в «Одноклассниках» сократилось на 9,6%, а во «ВКонтакте» и Instagram выросло на 0,32% и 0,88%, соответственно. В Facebook количество комментариев выросло на 35%, во «ВКонтакте» — на 19%, в Одноклассниках — на 1,15%. В Instagram, напротив, число комментариев снизилось на 19,3%.
Представитель пресс-службы «ВКонтакте» согласен с выводом. «За время самоизоляции действительно выросло количество публикаций и увеличилась популярность контента. Мы видим рост и по отдельным форматам. К примеру, на 33% выросло число просмотров видео, популярность трансляций увеличилась на 48%», — отметил он. Также в соцсети более чем на 35% по сравнению с периодом до карантина увеличилось количество звонков, на 20% — число отправленных сообщений. Большой популярностью пользуются специальные разделы о коронавирусе: единый центр информации в виде мини-приложения и тематическая лента новостей о COVID-19 от проверенных источников — каждую неделю их посещают более 20 млн пользователей, говорит представитель «ВКонтакте».
Представитель пресс-службы «Одноклассников» также считает, что выводы коллег из «Амплифера» «отражают реальную картину по публикуемому контенту». «В последние недели пользователи и группы в соцсети действительно чаще делятся друг с другом новостями и другим контентом. В то же время мы видим и рост вовлеченности: пользователи не только публикуют больше постов, но и более активно ставят «классы» и пишут комментарии», — говорит он.
В то же время представитель соцсети отметил, что данные «Амплифера» не в полной мере показывают новые тренды в потреблении и создании контента, которые появились в условиях самоизоляции и карантина. В частности, в «Одноклассниках» быстрыми темпами растет доля публикаций с видео, за последние две недели число загрузок видео выросло почти на 30% и на 12% выросло количество создаваемых прямых эфиров (стримов). Кроме того, нетипично для этого времени года на 10% выросло число публикаций с десктопной версии соцсети, что ее представитель объяснил переходом большой аудитории со смартфонов обратно на компьютеры в домашних условиях.
Представители Facebook и Instagram лишь сообщил, что в компании рады видеть, что люди используют ее платформы, «чтобы общаться друг с другом в это непростое время».
По данным MediaScope на январь этого года (последняя доступная статистика), в России месячная аудитория «ВКонтакте» составляла 69,8 млн пользователей, Instagram — 57,8 млн, «Одноклассников» — 50,9 млн. Facebook не входил в топ-10 ресурсов в Рунете.