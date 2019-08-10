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На фоне флешмоба с Леди Гагой трафик Instagram в России побил рекорд
Трафик сайта социальной сети Instagram в России в июле показал лучший результат за 2019 год. На показатель мог повлиять флешмоб в аккаунте певицы Леди Гаги, но основная причина — формат сервиса, позволяющий блогерам зарабатывать
Фото: Koen van Weel / EPA / ТАСС

Российский трафик Instagram в июле стал рекордным для 2019 года. Об этом РБК рассказал представитель исследовательской фирмы SimilarWeb. По данным компании, в июле трафик на сайт instagram.com из России достиг 246,87 млн посещений с десктопов и мобильных устройств. Согласно метрике SimilarWeb, одно посещение засчитывается, когда пользователь открыл одну или несколько страниц сайта. При этом, если пользователь провел на странице более 30 минут, то SimilarWeb фиксирует второе посещение.

Такой результат — на 12,1% выше, чем в январе этого года, и на 24,8% выше, чем в феврале — самом неудачном для Instagram месяце с точки зрения трафика из России.

SimilarWeb не предоставляет сравнительных данных за прошлый год. Из данных компании Mediascope следует, что средняя месячная аудитория Instagram в российских городах с населением более 100 тыс. человек в возрасте 12–64 лет в июне этого года (последняя доступная статистика) равнялась 30,66 млн пользователей. Этот показатель вырос на 16,5% относительно июня 2018 года.

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Другие популярные платформы в России не показывали такого роста или вовсе фиксировали снижение. Так, в июне месячная аудитория сети «Одноклассники» увеличилась на 3,4%, до 23,18 тыс. активных пользователей. У Facebook и «ВКонтакте» этот показатель снизился на 4,2% (до 21,68 млн пользователей) и 1,8% (до 37,86 млн) соответственно.

Всплеск трафика на сайт Instagram в мире зафиксировал и сервис Alexa. За последние 90 дней instagram.com несколько раз менял позиции в рейтинге. С 21 июня его популярность начала расти, достигнув пика 25 июня, когда он занял 13-е место среди всех сайтов в мире по объему трафика. На этой позиции сайт продержался до 6 июля, после чего больше чем на неделю задержался на 14-й строчке, а затем продолжил падение. На 7 августа instagram.com по объему трафика занимал 19-е место (абсолютный показатель Alexa не приводит). Первые три позиции были у google.com, youtube.com и facebook.com соответственно.

За последние 30 дней сайт instagram.com наиболее часто посещали из США (на эту страну пришлось 29,6% от общего количества, или 28,5 млн посетителей, которые совершили 127 млн визитов), Японии (7,9%), Индии (6,5%), Ирана (5%) и Бразилии (5%). Россия была 14-й по количеству посетителей сайта с долей 1,5%. Но, если смотреть на структуру пользовательских предпочтений, то есть сайтов, которые посещал пользователь перед заходом на instagram.com, — это были сайты vk.com (14,7%), yandex.ru (10%) и youtube.com (9,97%), свидетельствуют данные Alexa за последние 60 дней. После instagram.com пользователи чаще переходили на vk.com (13,3%), youtube.com (12,5%) и yandex.ru (10,2%).

Что стало причиной увеличения трафика популярной соцсети — из данных SimilarWeb установить нельзя. Но активность именно российских пользователей в течение июля стала предметом широкого обсуждения. В прошлом месяце русскоязычные пользователи Instagram активно комментировали публикации на странице американской певицы Леди Гаги. Число комментариев под публикацией от 16 июля на данный момент превысило 1 млн, при этом большая часть комментариев — от русскоязычных пользователей. Флешмоб в Instagram певицы связан с расставанием российской модели Ирины Шейк с американским актером Брэдли Купером. Американские таблоиды, такие как In Touch, писали со ссылкой на источники, что причиной расставания стал роман Купера с Леди Гагой. Сама певица опровергала эту информацию в феврале в интервью американскому телеведущему Джимми Киммелу.

По словам эксперта ассоциации участников рынка интерактивной рекламы IAB Russia и директора по продажам агентства Zorka.Mobi Екатерины Маковецкой, статистика SimilarWeb показывает скорее не резкий скачок, а плавный рост с марта 2019 года. «Безусловно, рост трафика подогревается различными инфоповодами, и ажиотаж вокруг Леди Гаги, который также поддержали СМИ, спровоцировал приток аудитории», — допустила она.

Что могло повлиять на рост трафика Instagram из России — в материале «РБК Pro».

Авторы: Евгения Баленко, Анна Балашова, Сергей Соболев
Теги: Instagram, трафик, Леди Гага, аудитория
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