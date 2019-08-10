На фоне флешмоба с Леди Гагой трафик Instagram в России побил рекорд

Трафик сайта социальной сети Instagram в России в июле показал лучший результат за 2019 год. На показатель мог повлиять флешмоб в аккаунте певицы Леди Гаги, но основная причина — формат сервиса, позволяющий блогерам зарабатывать

Фото: Koen van Weel / EPA / ТАСС

Российский трафик Instagram в июле стал рекордным для 2019 года. Об этом РБК рассказал представитель исследовательской фирмы SimilarWeb. По данным компании, в июле трафик на сайт instagram.com из России достиг 246,87 млн посещений с десктопов и мобильных устройств. Согласно метрике SimilarWeb, одно посещение засчитывается, когда пользователь открыл одну или несколько страниц сайта. При этом, если пользователь провел на странице более 30 минут, то SimilarWeb фиксирует второе посещение.

Такой результат — на 12,1% выше, чем в январе этого года, и на 24,8% выше, чем в феврале — самом неудачном для Instagram месяце с точки зрения трафика из России.

SimilarWeb не предоставляет сравнительных данных за прошлый год. Из данных компании Mediascope следует, что средняя месячная аудитория Instagram в российских городах с населением более 100 тыс. человек в возрасте 12–64 лет в июне этого года (последняя доступная статистика) равнялась 30,66 млн пользователей. Этот показатель вырос на 16,5% относительно июня 2018 года.

Другие популярные платформы в России не показывали такого роста или вовсе фиксировали снижение. Так, в июне месячная аудитория сети «Одноклассники» увеличилась на 3,4%, до 23,18 тыс. активных пользователей. У Facebook и «ВКонтакте» этот показатель снизился на 4,2% (до 21,68 млн пользователей) и 1,8% (до 37,86 млн) соответственно.