Эксперты назвали условие роста рынка дата-центров на 15% из-за пандемии

Эпидемия вынуждает бизнес переводить сотрудников на удаленную работу и улучшать свою ИТ-инфраструктуру. Это может обеспечить рост рынка дата-центров в этом году на 15-20% при позитивном сценарии и не упасть — при негативном

Центр обработки данных ПАО «Ростелеком» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Нестабильная экономическая ситуация во время пандемии коронавируса может подтолкнуть компании усиливать свою ИТ-инфраструктуру, что позитивно повлияет на рынок коммерческих центров обработки данных (ЦОД), говорится в исследовании iKS-Consulting (есть в распоряжении РБК).

По итогам 2020 года при позитивном сценарии сохранится темп роста рынка в 13-15% в год, считают в iKS-Consulting. Под подобным сценарием аналитическая компания подразумевает, что вирус окажется не очень стойким к сезонным факторам, у популяции быстро выработается иммунитет, через 1-2 месяца будут сняты все ограничения, экономические связи восстановятся. В таком случае будет реализован эффект отложенного спроса, и к концу году в России будут введены в эксплуатацию порядка 5 тыс. стоек. или стандартных шкафов для размещения оборудования (один из основных показателей для рынка ЦОД).

«Возможно, что текущая ситуация с коронавирусом вынудит государственные органы власти принять ряд документов, упрощающих использование и реализацию телемедицинских сервисов. Дополнительные стимулы к развитию получат электронный документооборот, системы дистанционного обучения, системы видео-конференц-связи, видеонаблюдения. Также среди услуг мы видим потенциал более интенсивного развития у облачных хранилищ данных и резервного облачного хранения, виртуальных десктопов», — говорится в исследовании. Еще одним положительным фактором для развития облачных услуг является рост стоимости вычислительного оборудования, которая привязана к курсу рубля: потребителям будет выгоднее приобретать инфраструктурные сервисы у облачных провайдеров.