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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали условие роста рынка дата-центров на 15% из-за пандемии

Эпидемия вынуждает бизнес переводить сотрудников на удаленную работу и улучшать свою ИТ-инфраструктуру. Это может обеспечить рост рынка дата-центров в этом году на 15-20% при позитивном сценарии и не упасть — при негативном
Центр обработки данных ПАО «Ростелеком» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Нестабильная экономическая ситуация во время пандемии коронавируса может подтолкнуть компании усиливать свою ИТ-инфраструктуру, что позитивно повлияет на рынок коммерческих центров обработки данных (ЦОД), говорится в исследовании iKS-Consulting (есть в распоряжении РБК).

  • По итогам 2020 года при позитивном сценарии сохранится темп роста рынка в 13-15% в год, считают в iKS-Consulting. Под подобным сценарием аналитическая компания подразумевает, что вирус окажется не очень стойким к сезонным факторам, у популяции быстро выработается иммунитет, через 1-2 месяца будут сняты все ограничения, экономические связи восстановятся. В таком случае будет реализован эффект отложенного спроса, и к концу году в России будут введены в эксплуатацию порядка 5 тыс. стоек. или стандартных шкафов для размещения оборудования (один из основных показателей для рынка ЦОД).

«Возможно, что текущая ситуация с коронавирусом вынудит государственные органы власти принять ряд документов, упрощающих использование и реализацию телемедицинских сервисов. Дополнительные стимулы к развитию получат электронный документооборот, системы дистанционного обучения, системы видео-конференц-связи, видеонаблюдения. Также среди услуг мы видим потенциал более интенсивного развития у облачных хранилищ данных и резервного облачного хранения, виртуальных десктопов», — говорится в исследовании. Еще одним положительным фактором для развития облачных услуг является рост стоимости вычислительного оборудования, которая привязана к курсу рубля: потребителям будет выгоднее приобретать инфраструктурные сервисы у облачных провайдеров.

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  • Негативный сценарий развития рынка предполагает, что он войдет в фазу стагнации. «Высокий курс иностранных валют по отношению к рублю приведет к массовому сворачиванию строительства новых ЦОДов и ИКТ-инфраструктуры. Будут сдвинуты сроки реализации ИТ-проектов, текущие стройки частично законсервированы или срок строительства увеличен», — описывают этот сценарий авторы исследования. При его реализации на 2-3 года будет отложено внедрение государственной единой облачной платформы, руководство регионов потеряет интерес к строительству локальных ЦОДов, пользователи начнут активно переходить на зарубежные облачные платформы и сервисы, доля иностранных облачных провайдеров возрастет с нынешних 8% до 20-30%.

В 2019 году общее количество введенных в эксплуатацию стоек в российских дата-центрах увеличилось на 12,3% и достигло 44,1 тыс. По итогам 2019 года крупнейшими владельцами дата-центров по числу введенных стоек были «Ростелеком-ЦОД» (на компанию приходилось 26,1% общего количества), IXcellerate (7,5%), DataPro (5,4%), «Авантаж» (5,1%), Selectel (4,3%), Linxdatacenter (3,3%), Stack Telecom (3,2%), «ТрастИнфо» (2,7%), DataSpace (2,6%) и Xelent (2,4%).

Какие последствия для рынка ожидают владельцы дата-центров — в материале РБК Pro.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: дата-центры, коронавирус, облачные сервисы, ИТ
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