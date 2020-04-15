РАЭК оценила последствия пандемии для интернет-отрасли

По оценке РАЭК, вклад Рунета в экономику России в 2019 году составил 6,4 трлн руб. Несмотря на пандемию, в 2020 году эксперты ожидают, что экономика Рунета увеличится, хотя темпы роста будут ниже

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад Рунета в экономику России в 2019 году составил 6,4 трлн руб., говорится в поступившем в РБК исследовании организации. Его авторы отметили, что в стабилизационный период развития отрасли (2016–2019 годы) темпы роста составили 15–20%.

По оценке аналитиков, при умеренном развитии кризисного сценария темпы роста объема рынка интернета составят 6–10% за счет первого и четвертого кварталов 2020 года. При негативном сценарии темпы роста составят от 0 до 5% с отрицательной динамикой для некоторых сегментов. Среди ожидаемых негативных тенденций указаны:

заморозка или сворачивание наименее доходных проектов;

заморозка инвестиций;

уход с рынка мелких и крупных игроков;

урезание бюджетов на развитие и маркетинг;

сокращение персонала;

падение реальных доходов и покупательной способности.

При этом аналитики РАЭК подчеркнули, что пока точно оценить последствия пандемии невозможно, однако существуют опасения, что экономический кризис будет намного глубже, чем в 2014–2015 годах.

Наиболее крупный вклад в экономику Рунета вносит сектор электронной коммерции. Его объем в 2019 году составил 4,172 трлн руб. По оценке РАЭК, по сценарию «до событий марта» к концу года темпы роста электронной коммерции в России могли увеличиться на 18%, до 4,912 трлн руб. Однако с учетом пандемии темпы роста составят всего 6%, объем сегмента достигнет 4,426 трлн руб.