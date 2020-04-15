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Технологии и медиа ,  
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РАЭК оценила последствия пандемии для интернет-отрасли

По оценке РАЭК, вклад Рунета в экономику России в 2019 году составил 6,4 трлн руб. Несмотря на пандемию, в 2020 году эксперты ожидают, что экономика Рунета увеличится, хотя темпы роста будут ниже
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад Рунета в экономику России в 2019 году составил 6,4 трлн руб., говорится в поступившем в РБК исследовании организации. Его авторы отметили, что в стабилизационный период развития отрасли (2016–2019 годы) темпы роста составили 15–20%.

По оценке аналитиков, при умеренном развитии кризисного сценария темпы роста объема рынка интернета составят 6–10% за счет первого и четвертого кварталов 2020 года. При негативном сценарии темпы роста составят от 0 до 5% с отрицательной динамикой для некоторых сегментов. Среди ожидаемых негативных тенденций указаны:

  • заморозка или сворачивание наименее доходных проектов;
  • заморозка инвестиций;
  • уход с рынка мелких и крупных игроков;
  • урезание бюджетов на развитие и маркетинг;
  • сокращение персонала;
  • падение реальных доходов и покупательной способности.

При этом аналитики РАЭК подчеркнули, что пока точно оценить последствия пандемии невозможно, однако существуют опасения, что экономический кризис будет намного глубже, чем в 2014–2015 годах.

Наиболее крупный вклад в экономику Рунета вносит сектор электронной коммерции. Его объем в 2019 году составил 4,172 трлн руб. По оценке РАЭК, по сценарию «до событий марта» к концу года темпы роста электронной коммерции в России могли увеличиться на 18%, до 4,912 трлн руб. Однако с учетом пандемии темпы роста составят всего 6%, объем сегмента достигнет 4,426 трлн руб.

В связи с распространением вируса аналитики ожидают перебоев с поставками товаров из зарубежных магазинов и повышения их стоимости, падения количества заказов и величины среднего чека в категориях «одежда и обувь», «товары для отдыха и путешествий», «бытовая и аудио- и видеотехника» и др.

Объем рекламного рынка в Рунете по итогам 2019 года достиг 314 млрд руб. К концу 2020 рост показателя ожидался до 370 млрд руб., но с учетом пандемии прогноз скорректировали до 346 млрд руб. Аналитики ожидают отказ от рекламных размещений либо перенос рекламных кампаний на более поздние сроки, отказ от экспериментов с рекламными форматами, переориентации бюджетов на более дешевый инвентарь. При этом, по их мнению, наиболее сильное падение ожидается на рынке медийной рекламы.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: Рунет, коронавирус, электронная торговля, обучение онлайн
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