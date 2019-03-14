Уязвимость в реестре Роскомнадзора стала инструментом атаки на «Яндекс»

По словам одного из собеседников РБК, технические специалисты «Яндекса» отражали данную атаку в течение нескольких суток. «Блокировки сайтов удалось избежать, но атака не прошла незамеченной — активные пользователи сервисов компании заметили снижение скорости доступа к ним», — говорит источник в самой компании.

Технический специалист крупного оператора связи утверждает, что атака также была нацелена на некоторые СМИ, в частности на РБК. Digital-директор B2C направления РБК Кирилл Титов подтвердил, что компания зафиксировала данную атаку 11 марта: «Наблюдались проблемы с сетевой доступностью площадок РБК, снизилась скорость доступа к сайтам компании для части аудитории. Злоумышленники, как и в 2017 году, воспользовались уязвимостью, позволяющей приписать домену из реестра запрещенных сайтов IP-адрес любого другого добропорядочного ресурса, и тем самым попытались заблокировать его. Блокировок удалось избежать, так как крупные провайдеры теперь используют более интеллектуальные системы блокировки контента, в частности DPI, однако мы полагаем, что прохождение пакетов от пользователей до сайта через данные системы сказывается на скорости доступа до него».

Чем опасна DNS-атака?

Об уязвимости в системе блокировки сайтов Роскомнадзора стало известно в июне 2017 года: тогда злоумышленники с ее помощью на протяжении нескольких дней периодически блокировал доступ к сайтам крупных российских банков. С тех пор о проведении подобных атак более не сообщалось.

Участники рынка утверждают, что за прошедшие два года Роскомнадзор так и не устранил уязвимость в системе блокировки запрещенных в России ресурсов. «Наоборот, появился практически подпольный рынок доменов из реестра запрещенных сайтов, которые можно купить специально для проведения DNS-атаки, а подмена IP-адресов для таких доменов производится уже не вручную, а автоматизирована злоумышленниками», — говорит один из источников РБК.

Эту информацию подтвердил и гендиректор Qrator Labs Александр Лямин. «Доменные имена, попавшие в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, в последнее время можно легко купить в даркнете (закрытом сегменте интернета. — РБК), в частности, как раз для проведения DNS-атак. Они практически ничего не стоят, так как для каких-то иных целей бесполезны, а их количество практически неисчерпаемо. Соответственно, материальные вложения для проведения такой атаки нужны совсем небольшие», — говорит Лямин.

Заместитель начальника Центра реагирования на инциденты кибербезопасности компании Group-IB Ярослав Каргалев отметил, что начиная с 2017 года спрос на приобретение заблокированных доменов был достаточно высоким, в том числе искусственно подогреваемым в политических целях. Кроме того, по его словам, пользователи выкладывали списки свободных доменов, которые находятся в реестре запрещенных сайтов.

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Представитель пресс-службы «Яндекса» утверждает, что Роскомнадзор уже выработал несколько инструментов защиты компаний, в том числе «Яндекса», от случайного попадания в такие ситуации: ведомство предложило применять белые списки — перечень сайтов, которые ни при каких обстоятельствах нельзя блокировать. «Это правильный подход, но этого недостаточно. Необходимо сделать обязательным использование белых списков всеми операторами связи при формировании списка ресурсов для блокировки», — считает представитель «Яндекса».

Кроме этого, избежать блокировки сайтов в ходе прошедшей атаки помогло использование крупными операторами связи систем DPI, однако, по словам опрошенных экспертов, установка таких систем на весь канал и анализ абсолютно всего трафика является дорогостоящей, а также замедляет доступ пользователей к сайтам.

«Теоретически возможно пропускать весь трафик через оборудование DPI, но стоимость будет космической и при аномальных нагрузках все равно могут возникать различные задержки. Я утверждаю, что просто анализировать абсолютно весь проходящий трафик не по карману сейчас никому. Все крупные операторы сейчас анализируют с помощью DPI только часть трафика, который они считают потенциально опасным. Кроме того, в будущем возможны сетевые атаки уже на сами DPI», — говорит гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. По его словам, для крупного оператора связи установка DPI и даже частичный анализ трафика обойдется в миллиарды рублей, а анализ абсолютно всего трафика обойдется еще дороже.

Есть ли у ​атаки политический подтекст?

Кто мог стоять за атакой, представитель «Яндекса» не сообщил. Два собеседника РБК в операторах связи обращают внимание на то, что такая атака совпала по времени с митингом против изоляции Рунета, который прошел в Москве 10 марта.

Два источника​ РБК утверждают, что операторы связи и представители интернет-компаний на днях обсуждали данную атаку на закрытом заседании в Совете Федерации, посвященном законопроекту о суверенном Рунете, заявленная цель которого — обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета в случае отключения от инфраструктуры мировой Сети.

По словам двух собеседников, участвовавших в заседании, игроки рынка пытались донести до авторов законопроекта, что предлагаемая в документе передача полномочий по управлению Рунетом Роскомнадзору в случае какой-либо критической ситуации вызывает сомнения. В качестве примера они привели как раз тот факт, что на протяжении нескольких лет ведомство не может устранить уязвимость в системе блокировки сайтов и решить проблему с возникающими из-за нее сетевыми атаками.

Кроме того, участники заседания раскритиковали работу систем DPI, отметив, что пропуск через них больших объемов трафика значительно замедляет доступ к сайтам, что было наглядно продемонстрировано на примере сервисов «Яндекса» в ходе прошедшей сетевой атаки, рассказали РБК два участника заседания. При этом установка подобных систем фильтрации трафика на сетях всех операторов связи также предусмотрена в тексте законопроекта о суверенном Рунете.

Роскомнадзор не ответил на запрос РБК, представители МТС и «ВымпелКома» отказались от комментариев. Представитель «МегаФона» сообщил, что компания «не фиксировала никаких атак и проблем у абонентов по указанным причинам».​