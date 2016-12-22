Viber сообщил о проблемах со звонками у российских пользователей

Мессенджер связывает это с проблемами связи на серверах Amazon Web Services. Ранее Роскомнадзор распорядился заблокировать почти 2 млн IP-адресов Amazon из-за Telegram

Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg

Мессенджер Viber предупреждает, что у некоторых пользователей в России могут наблюдаться проблемы со звонками. Заявление появилось в понедельник вечером на официальной странице мессенджера в Twitter.

«Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису».

В понедельник Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 1,8 млн IP-адресов, принадлежащих хостинговому провайдеру Amazon Web Services (AWS). Руководитель ведомства Александр Жаров в разговоре с «Ведомостями» подтвердил, что блокировка IP-адресов Amazon связана с Telegram, поскольку мессенджер начал использовать их для обхода блокировки в России.

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России. Причиной блокировки стал тот факт, что мессенджер не выполнил возложенную на него законом обязанность предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым «с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

Сам Дуров, комментируя блокировку своего мессенджера в России, заявил, что это решение не приведет к снижению уровня террористической угрозы. Главным последствием блокировки, по его словам, станет ухудшение качества жизни миллионов россиян и снижение уровня национальной безопасности страны.