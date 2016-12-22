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Роскомнадзор заблокирует почти 2 млн IP-адресов Amazon из-за Telegram
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Роскомнадзор заблокирует почти 2 млн IP-адресов Amazon из-за Telegram
Блокировка Telegram, 20:56
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Роскомнадзор заблокирует почти 2 млн IP-адресов Amazon из-за Telegram
Роскомнадзор распорядился заблокировать около 1,8 млн IP-адресов Amazon Web Services. Позже глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что это связано с блокировкой Telegram
Фото: Salvador Rodriguez / Reuters

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов более 655 тыс. IP-адресов, принадлежащих хостинговому провайдеру Amazon Web Services (AWS). Об этом РБК сообщили два собеседника на телекоммуникационном рынке и подтвердил генеральный директор провайдера Diphost Филипп Кулин, который уже получил выгрузку из реестра Роскомнадзора. Согласно этой выгрузке, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов четыре подсети (наборы IP-адресов) Amazon Web Services — 52.58.0.0/15, 18.196.0.0/15, 18.194.0.0/15 и 35.156.0.0/14.

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Однако расположенная на официальном сайте Роскомнадзора публичная форма проверки ресурсов на блокировку не выдает информации ни о блокировке IP-адресов Amazon Web Services, ни о блокировке мессенджера Telegram, доменные имена которого также были внесен в реестр 16 апреля, исходя из заявления Роскомнадзора. Представитель пресс-службы Роскомнадзора на момент публикации не ответили на вопросы РБК.

По данным сервиса DNSlytics, всего у Amazon Web Services около 19,7 млн IP-адресов, то есть Роскомнадзор распорядился заблокировать только 3,3% от всей имеющейся у компании адресной емкости. В этих четырех подсетях, по данным того же сервиса, расположено более 738 тыс. сайтов. Некоторые из них уже не открываются. Так, на IP-адресе 35.157.60.219 находится принадлежащий московской районной газете «Звездный бульвар» сайт zbulvar.ru, который на данный момент не работает. На IP-адресе 18.194.27.120 находится сайт munsoft.com, который принадлежит ИТ-компании Munsoft и также не открывается. РБК проверил еще несколько десятков сайтов из этих подсетей, и все они уже не работали.

Спустя несколько часов количество IP-адресов AWS, внесенных Роскомнадзором в реестр запрещенных ресурсов, увеличилось до 1,8 млн.

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Ранее Роскомнадзор уже пытался инициировать блокировку нескольких миллионов IP-адресов Amazon Web Services. Всему виной был запрещенный в России мессенджер Zello, который успешно обходил блокировки из-за постоянной смены IP-адресов в Amazon Web Services. Сооснователь Zello Алексей Гаврилов сообщил, что Amazon Web Services обратился к создателям Zello с просьбой перестать использовать их платформу для обхода блокировок. В итоге Zello начал использовать другую неназванную платформу, а Роскомнадзор на некоторое время оставил попытки заблокировать IP-адреса Amazon Web Services.

В разговоре с «Ведомостями» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что блокировка IP-адресов Amazon связана с Telegram.​ «Мы постоянно мониторим ситуацию. Возможности две — блокировка или Telegram выполнит требование закона и предоставит ФСБ ключи», — добавил глава ведомства.

Автор: Мария Коломыченко.
Теги: Amazon , Роскомнадзор , блокировка информации , Telegram
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