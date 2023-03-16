Ozon допустил обжалование решения NASDAQ о делистинге акций

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Американская биржа NASDAQ уведомила Ozon о намерении провести принудительный делистинг ее ценных бумаг, заявили в пресс-службе ретейлера.

«Компания сейчас изучает процесс обжалования. По правилам биржи в случае подачи апелляции до момента вынесения письменного решения комиссии действия по исключению из листинга будут приостановлены», — говорится в сообщении. Обжаловать решение можно, запросив слушание специальной комиссии в течение семи дней. Слушание должно состояться не позже чем через 45 дней после запроса от компании.

Делистинг — исключение ценных бумаг определенного эмитента из котировального списка фондовой биржи. После делистинга ценные бумаги компании-эмитента не могут торговаться на бирже, где компания исключена из котировального списка.

В пресс-службе подчеркнули, что Ozon выполнял все требования биржи по раскрытию информации и отчетности и все требования листинга, в том числе после приостановки торгов. «На Ozon не распространяются какие-либо санкции со стороны США или ЕС», — напомнили в компании.

«При любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность компании и не нарушает ее финансовую устойчивость», — подчеркнули в Ozon.

15 марта NASDAQ сообщила о решении провести делистинг ценных бумаг нескольких российских компаний, включая «Яндекс», ЦИАН, Ozon, QIWI и HeadHunter. Торги акциями всех этих компаний были приостановлены 28 февраля. Если они не обжалуют решение, ценные бумаги исключат из листинга 24 марта.