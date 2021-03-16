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В России появится фонд отечественного онлайн-контента

Власти рассматривают возможность создания фонда для поддержки контента в Сети, в частности сериалов для онлайн-кинотеатров. Поддержка необходима, признают участники рынка, но ее формат нужно обсуждать
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В 2021 году в России планируют запустить Фонд российского онлайн-контента по аналогии с Фондом кино. Об этом РБК сообщили три источника, знакомых с идеей его создания.

Суть работы фонда один из источников РБК объясняет так: на субсидии смогут претендовать создатели профессионального видеоконтента — сериалов, которые размещаются в онлайн-кинотеатрах. Среди вариантов господдержки рассматривается софинансирование производства контента, однако конкретные условия пока не установлены. Не определен и объем будущего фонда, так же как и источники его финансирования. Собеседник РБК отметил, что одним из основных рассматриваемых вариантов является использование средств, которые онлайн-кинотеатры уплачивают в качестве НДС: «По всей цепочке производства и дистрибуции контента онлайн-кинотеатров речь идет о сумме примерно 3 млрд руб. в год». При этом онлайн-кинотеатры смогут претендовать на преимущество в получении субсидий на производство собственного контента, добавил он. О возможности использования НДС онлайн-кинотеатров в качестве источника финансирования фонда слышал и второй собеседник РБК, но, по его словам, «это лишь один из обсуждаемых вариантов».

«Фонд кино занимается поддержкой контента, который выходит в прокат в кинотеатрах, механизма поддержки онлайн-контента, у которого своя специфика, сейчас нет. На интернет-площадках количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, но с государственной поддержкой этот процесс может идти быстрее», — объяснил один из собеседников РБК.

Фонд кино был создан правительством в 1995 году, а в 2009-м была утверждена редакция устава, расширившая круг его задач. Организация занимается финансированием российских фильмов, распределяя ежегодно около 3,5 млрд руб., в основном безвозвратно. Чтобы получить деньги, нужно защитить проект на питчинге перед экспертами. Решение утверждает совет фонда, куда входят руководители медиахолдингов и чиновники.

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Фото:Игорь Подгорный / ТАСС

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказал, что идея создания фонда для поддержки онлайн-контента действительно существует, но детали пока обсуждать преждевременно. Представитель Минцифры заявил, что «необходимость поддержки российского аудиовизуального контента очевидна», но также отметил, что говорить о деталях «преждевременно, так как механизм прорабатывается».

В перспективах и рисках создания нового фонда разбирался РБК.

Кто может стать оператором фонда

По словам источника РБК, у властей пока нет определенности, будет ли это полностью новый фонд или дополнительные меры поддержки, которые возьмет на себя один из действующих операторов. Во втором случае в качестве основного варианта рассматривается Институт развития интернета (ИРИ). О такой потенциальной роли ИРИ сообщил РБК еще один источник.

С 2020 года ИРИ является оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Согласно данным на официальном сайте, при поддержке института уже было реализовано 211 проектов. В рамках конкурса участники могут подать заявки на субсидии для проектов в области мультиплатформенного контента, видеоконтента (фильмы и сериалы, в том числе анимационные), софта (включая игры) для компьютеров, смартфонов, консолей и т.д., а также контента для блогов.

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Представитель ИРИ не прокомментировал вопрос о создании фонда. При этом он рассказал, что в 2020 году в рамках конкурсов институт поддержал 13 сериалов на сумму 612,8 млн руб. Самыми популярными среди них оказались «Трудные подростки — 2» (транслируется в соцсетях и на More.tv), «Новенький» (в соцсетях и на платформе Start), «Естественный отбор» (в соцсетях) и «Молодые и сильные выживут» (в соцсетях).

Вместе с тем власти разрабатывают и другие варианты создания фондов. Например, в Концепции развития телерадиовещания, которую сейчас разрабатывают крупнейшие медиахолдинги, упоминалась возможность создания Фонда поддержки отечественного телевидения. Предполагалось, что концепцию этого фонда рассмотрят на заседании правительственной комиссии по развитию телерадиовещания в первом квартале 2021 года. Авторы идеи предлагали использовать средства из фонда на создание контента, в том числе для распространения в интернете. Среди возможных источников финансирования в концепции называлась плата от операторов связи за использование под связь пятого поколения (5G) частот, изначально предназначенных для телевидения. Представители крупнейших медиахолдингов — Национальной медиа группы, «Газпром-Медиа Холдинга» и ВГТРК — отказались комментировать статус их предложения по Фонду поддержки отечественного телевидения, а также то, как оно соотносится с идеей создания фонда онлайн-контента.

Нужна ли поддержка онлайн-кинотеатрам

Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил РБК, что слышал об обсуждении идеи создания фонда для субсидирования производства кино и сериалов для онлайн-кинотеатров в феврале этого года. Сейчас производство контента для онлайн-кинотеатров фактически убыточно, объясняет Кусков. По его оценке, создание одного сериала из пяти-шести эпизодов с известными актерами может обходиться в сумму до 1 млрд руб. «При этом из четырех-пяти проектов «выстреливает» только один, который позволяет покрыть издержки производства. То есть субсидии государства могут стимулировать создателей на производство большего количества проектов», — рассуждает он.

«Аудитория рынка онлайн-видео более молодая и подвижная, чем у широкого проката и платного телевидения. Поэтому есть смысл развивать создание контента именно под эту аудиторию», — добавил он.

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Фото:Stefan Wermuth / Bloomberg

По оценке TelecomDaily, по итогам 2020 года объем рынка российских онлайн-кинотеатров составил 38,9 млрд руб., из которых 30,6 млрд руб. представителям рынка принесла платная модель доступа к контенту, а остальные 8,3 млрд руб. — рекламная. Крупнейшими игроками были ivi (22,5%), Okko (13,6%), YouTube (9%), Netflix (8,4%) и Wink (7,3%), хотя еще в 2019 году доля Netflix составляла 4%, а ivi, Okko и Wink занимали в сумме 48% рынка. Кусков отметил, что возможности иностранных сервисов находятся на гораздо более высоком уровне, чем у российских, и догнать их даже с государственной поддержкой не получится.

Однако глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что идея создания такого фонда звучала в рамках подготовки второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли, но ассоциация раскритиковала эту меру и в результате ее исключили из документа. Он пояснил, что представители отрасли предлагают снизить НДС, которым облагаются онлайн-кинотеатры, до 10%, чтобы они могли потратить высвободившиеся ресурсы на создание собственного контента.

«Работать с собственными деньгами всегда комфортнее, чем с бюджетными. Средства из фондов очень сложно получить, и они связаны с несоразмерной ответственностью за их использование. Они связаны с уголовными делами и угрозой нецелевого расходования средств. Никто на рынке не хочет попасть в ситуацию [бывшего художественного руководителя «Гоголь-центра»] Кирилла Серебренникова, который поставил все запланированные спектакли, но все равно получил уголовное дело», — отметил он. В середине 2020 года суд назначил Серебренникову три года условно, штраф 800 тыс. руб. и обязал возместить причиненный Минкультуры ущерб, посчитав, что режиссер вместе с бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным и экс-директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским украли 129 млн руб. из госсубсидии. Сам Серебренников свою вину отрицал.

Представители ivi, Okko и «Кинопоиска» отказались от комментариев.

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Фото:Wolfgang Rattay / Reuters

Кто еще может претендовать на субсидии

Один из источников РБК отметил, что субсидии, возможно, также смогут получить российские разработчики видеоигр. Еще один собеседник издания в сфере разработки игр рассказал, что вопрос создания фонда для выделения таких субсидий «обсуждается много лет в разных форматах», но конкретики до сих пор не появилось. По словам Бырдина, в рамках обсуждения мер поддержки ИТ-отрасли представители игровой индустрии предлагали создать отдельный фонд, из которого выделялись бы субсидии на разработку игр, сюжетно и тематически связанных с Россией, однако о результатах обсуждения этой инициативы он не знает.

Директор по стратегическому развитию My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) Илья Карпинский рассказал, что во многих странах мира существуют фонды, поддерживающие игровую индустрию через различные инструменты. «В России находятся тысячи компаний и разработчиков игр, которым для эффективного масштабирования недостает ресурсов, в том числе и финансовых», — отметил он.

Авторы
Владислав Скобелев, Петр Канаев
При участии
Анна Балашова, Сергей Соболев
Минцифры контент онлайн-кинотеатры Фонд кино
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