В российских школах запретят доступ к «негативному» контенту по Wi-Fi
Технология Wi-Fi в российских школах будет предоставлять доступ только к верифицированному контенту, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — рассказал он. Что будет расцениваться как негативная информация, министр не уточнил.
По словам Кравцова, до конца года все городские школы планируется подключить к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит/сек., поселковые и сельские школы — 50 Мбит/сек. В отдаленных школах, возможно, будут использоваться другие технологии, например спутниковое подключение, уточнил он.
Также Кравцов сообщил о создании особой системы видеоконференцсвязи для школ под названием«Сферум», которая уже тестируется в 15 регионах.