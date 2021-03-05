В российских школах запретят доступ к «негативному» контенту по Wi-Fi

Через школьный Wi-Fi можно будет получить доступ только к верифицированному контенту, сказал Сергей Кравцов. По его словам, к концу года все городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит/сек

Министр просвещения России Сергей Кравцов (Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости)

Технология Wi-Fi в российских школах будет предоставлять доступ только к верифицированному контенту, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — рассказал он. Что будет расцениваться как негативная информация, министр не уточнил.

По словам Кравцова, до конца года все городские школы планируется подключить к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит/сек., поселковые и сельские школы — 50 Мбит/сек. В отдаленных школах, возможно, будут использоваться другие технологии, например спутниковое подключение, уточнил он.

Также Кравцов сообщил о создании особой системы видеоконференцсвязи для школ под названием«Сферум», которая уже тестируется в 15 регионах.