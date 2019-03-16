Совфед предложит оплатить из бюджета траты операторов на суверенный Рунет

Сенаторы внесли в законопроект о суверенном Рунете поправку о компенсации из бюджета затрат операторов на обслуживание оборудования для его исполнения. Также провайдеров освободят от ответственности перед абонентами за сбои в сети

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Смягчение для операторов

Сенаторы предложат компенсировать из бюджета затраты операторов связи на исполнение так называемого законопроекта о суверенном Рунете. Это требование представителей Совета Федерации есть в числе поправок ко второму чтению законопроекта, рассказала РБК соавтор документа сенатор Людмила Бокова.

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, предусматривает меры по защите российского интернета от угроз со стороны других государств, в частности США. Его авторами стали также сенатор Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Документ также вносит поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», направленные на укрепление суверенитета российского интернета.

Компенсация из бюджета — «единственный вариант», пояснила сенатор. В противном случае операторам связи придется нести дополнительные затраты. «Поскольку технические средства, которые планируются к установке, будут приобретаться за счет бюджета, то и обслуживание этих устройств должно также компенсироваться из бюджетных средств», — сказала она.



По ее словам, одна из целей документа — сделать так, чтобы операторы не несли дополнительных расходов, «как это было с законом Ирины Яровой». Ранее соавтор документа, сенатор Андрей Клишас заявлял, что в бюджете предусмотрено 20 млрд руб. на выполнение требований законопроекта о защите Рунета от внешних угроз. Бокова подтвердила, что речь идет о такой сумме, хотя «пока это очень приблизительно».