Власти предложили методы борьбы с дисбалансом на цифровых платформах

Минэк представил варианты решения проблем маркетплейсов — с возвратами, разными ценниками для разных способов оплаты, а также неравными условиями работы иностранных и российских продавцов.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах, обязать их устанавливать не меньшие комиссии для иностранных продавцов в сравнении с российскими, а также установить единые для платформ, банков и ретейла требования по указанию цены и доступу к участию в акциях. Такие предложения содержатся в презентации Решетникова, которую он представил на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина в понедельник, 16 февраля (копия презентации есть у РБК).

Официально, по итогам совещания, правительство лишь сообщило, что «новые механизмы будут способствовать дальнейшему динамичному развитию российских цифровых площадок, усиливать конкуренцию на рынке. Чтобы не только предприятия, но и индивидуальные предприниматели могли реализовывать проекты, осваивать другие направления деятельности. И с помощью маркетплейсов активно расширять торговлю по всей стране», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Какое регулирование предлагают

Минэкономики предлагает обязать электронные площадки устанавливать комиссии для иностранных продавцов не ниже, чем для российских. Изменение предлагают закрепить в меморандуме о добросовестных практиках платформ. Речь о документе, который в ноябре 2025 года подписали Wildberries & Russ (РВБ), Ozon и «Авито» и который закрепляет добровольные обязательства по досрочному исполнению отдельных требований закона «О платформенной экономике», вступающего в силу в октябре 2026-го.

По данным Минэка, объем электронной торговли в России в 2025 году составил 11,5 трлн руб., только 40% из которых (4,6 трлн руб.) обеспечили российские товары. 56,4% или 6,5 трлн руб. пришлось на импорт в общем порядке, в т.ч. через ЕАЭС. На трансграничные онлайн-продажи пришлось лишь 400 млрд руб. — 3,6% от общего объема.

Ранее на подобную проблему обращал внимание директор Союза электронной торговли и член Общественного совета при ФАС Георгий Багирян. Он отмечал, что для части иностранных продавцов, в том числе из Китая, комиссии декларируются на уровне 10–15%, что в разы ниже типичных ставок для российских продавцов.

В презентации Минэка также приводятся расчеты эффекта от введения налога на добавленную стоимость (НДС) для зарубежных товаров, ввезенных в Россию и приобретенных физлицами через площадки интернет-торговли. С предложением ввести НДС осенью 2025 года выступил Минфин. Предполагается, что в 2027 году НДС установят на уровне 5% и будут поэтапно увеличивать: в 2028 году — до 10%, в 2029-м — до 15%, в 2030-м — до 20%. Уплачивать налог предстоит иностранным продавцам и российским маркетплейсам, реализующим продукцию из-за границы.

При сохранении объемов трансграничной торговли на уровне 2025 года, бюджетный эффект от введения 5-процентного НДС в 2027 году составит 16,1 млрд руб., следует из предварительных подсчетов Минэка. При этом отмечается, что сохраняются риски, что товары трансграничной электронной торговли будут ввозить как товары физлиц без уплаты НДС.

В числе прочих мер:

Регулировать возвраты

Минэк предложил закрепить право продавца удерживать расходы на доставку возвращенного товара; ввести категории «безусловно» невозвратных товаров, при покупке которых нельзя будет оформить отказ и возврат. К таким планируют причислить продукты питания, лекарства, медицинские изделия. Отдельной категорией предлагают закрепить товары, вернуть которые будет нельзя после подтверждения получения в пункте выдаче заказов или при курьерской доставке (электронику, косметику и парфюмерию, а также предметы личной гигиены). Для остальных товаров сохраниться возможность оформить отказ или возврат.

В докладе ведомства отмечается, что в рамках текущего регулирования, платформы в одностороннем порядке определяют перечни возвратных и невозвратных товаров, устанавливают процедуры возврата товара и участия в них продавцов, а также перекладывают расходы по доставке товаров на продавцов. Это ведет к убыткам продавцов и росту непроизводительных затрат в экономике. При этом из данных Федерального общества сетевой торговли следует, что 62% продавцов сталкиваются с инцидентами при возврате товаров, в том числе с возвратом после использования, подменой и порчей. В основном подобные проблемы касаются категорий одежды и обуви (43%), электроники (35%), а также украшений и бижутерии (16%).

Решение спора о скидках при оплате картами банков, принадлежащих маркетплейсам

В Минэке считают, что практика Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета», когда при выборе товара в первую очередь отображается цена со скидкой при оплате картой аффилированного с площадкой банка, искажает «ценовой сигнал» для покупателя и ограничивает конкуренцию между способами оплаты. Министерство предлагает установить единые правила для платформ, банков и ретейла, когда отображаемая на интернет-витрине цена не должна зависеть от способа оплаты. Скидки, кэшбеки и бонусы в таком случае будут отображаться отдельно от цены. Такие нормы предлагается закрепить в меморандуме между крупнейшими платформами, торговыми сетями и банками. Помимо этого, предлагается обеспечить для банков не дискриминационный доступ к оказанию финансовых услуг и программам лояльности. Также предполагается установить норму раскрытия структуры финансирования программы лояльности и распределения выгод в группе лиц и между партнерами по запросу ФАС.

Осенью 2025 года крупнейшие банки заявили о несправедливости таких скидок, просили их ограничить или запретить. В конце года эта проблема обсуждалась на встрече с президентом Владимиром Путиным, который призвал банки и цифровые площадки «дружить, искать справедливое решение на основе справедливой же конкуренции». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда отметила, что регулятор выступает за баланс интересов через допуск банков к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, и в то же время за сохранение конкурентных преимуществ маркетплейсов в других направлениях.

Регулировать скидки за счет площадок

В презентации Минэка приводятся данные опроса Ассоциации участников рынка электронной коммерции, по которым 98% предпринимателей поддерживают скидки, как эффективный инструмент стимулирования продаж, но 30% выступают за возможность отказаться от применения скидок за счет платформ, так как это позволит создать гибкость в управлении спросом на свои товары и баланс в управлении бизнесом через другие каналы продаж. В связи с этим Минэк предлагает закрепить право партнера площадки отказаться от снижения цены за счет платформы без применения в его отношении ответных мер, ущемляющих его интересы (снижение рейтинга, изменение положения карточки товара в поисковой выдаче, ограничение доступа к личному кабинету и т.д.).

Кого причислят к платформам

В конце января правительство определило критерии, по которым интернет-площадки будут включать в реестр цифровых платформ, который создается для реализации норм закона «О платформенной экономике». В реестр будут включать интернет-площадки, которые в сутки посещает более 100 тыс. уникальных пользователей и у которых более 10 тыс. партнеров, предлагающих товары или услуги, либо сумма их сделок за предыдущий год превышала 50 млрд руб. Иностранным платформам для попадания в реестр нужно будет иметь только соответствующий размер аудитории. Но после включения в реестр у них возникнет обязанность по «приземлению» — они должны будут создать в России представительство

В презентации Минэка приведен предварительный перечень платформ, которые попадут в реестр, исходя из среднесуточной аудитории в 2024 году:

Wildberries — 30,8 млн сессий;

Ozon — 27,0 млн сессий;

Delivery Club (входит в «Яндекс») — 20,1 млн сессий;

Avito — 20,1 млн сессий;

«Яндекс Маркет» — 7,2 млн сессий;

AliExpress — 5,1 млн сессий;

«Яндекс Go» — 4,7 млн сессий;

«МегаМаркет» — 2,7 млн сессий;

«Купер» — 1,1 млн сессий;

«Яндекс Про» — 1,0 млн сессий;

Joom (Армения) — 0,6 млн сессий;

«Яндекс Еда» — 0,6 млн сессий;

Lamoda — 0,4 млн сессий;

«Магнит Маркет» — 0,3 млн сессий.

Зачем нужны изменения

В документе Минэк отмечает сложившиеся проблемы и рыночные дисбалансы. Среди них министерство выделяет риски, которые несут производители из-за массовых и бесконтрольных отказов и возвратов товаров, вмешательство платформ в ценообразование за счет их собственных инвестиций в скидки, дисбаланс условий для российских и иностранных продавцов, а также различие цены товара в зависимости от используемого пользователем средства платежа.

Представитель Минэка не стал комментировать подлинность документа, но уточнил, что на стратегической сессии ведомство представило ряд предложений по регулированию посреднических цифровых платформ, которые бы работали на выравнивание баланса интересов всех участников платформенной экономики — продавцов, покупателей и самих маркетплейсов. «Развитие платформенной экономики напрямую влияет на структурную трансформацию отраслей: для малого бизнеса — это мгновенный выход на рынок (вложения минимальные, не нужен офис или склад, а доступ к клиентам и продажам есть уже с первого дня). С 2019 года число МСП на платформах выросло в девять раз, сейчас 80% партнеров-продавцов — субъекты МСП», — подчеркнул представитель министерства.

Как сообщил РБК источник, знакомый с итогам совещания, все предложения Мишустин поручил доработать ведомствам в рабочих группах под руководством замглавы администрации президента Максима Орешкина и курирующего цифровые платформы вице-премьера Дмитрия Григоренко «и представить их летом».

Какие еще проблемы обсудили на сессии Присутствовавший на стратегической сессии председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин указал, что недобросовестные участники длительное время использовались маркетплейсы «для реализации продукции с нарушениями», рассказал РБК источник по итогам совещания суть выступления. В то же время Минпромторг и Роспотребнадзор ведут «системную работу по снижению количества нарушений на онлайн площадках, в том числе с использованием инструментов системы маркировки». По итогам 2025 года их количество сократилось на 30% по сравнению с 2024 годом и составило 57 млн. Дубинин напомнил, что в декабре 2025 года ЦРПТ подписал дорожную карту с Wildberries и Ozon о переходе в 2026 году «к профилактическому контролю оборота товаров по всем схемам поставок», как при продаже со складов маркетплейсов, так и — со складов продавцов. Допуск продавцов и товаров на витрину будет осуществляться только после успешной проверки в системе маркировки. Карточки с нарушениями маркировки, а также сами продавцы, будут заблокированы. С начала этого года по части нарушений, как привел статистику Дубинин, есть положительная динамика: продажи товаров без маркировки снизились на 86%, реализация просроченной продукции — на 39%. Татьяна Ким, основательница Wildberries, по итогам совещания написала в своем Telegram-канале, что «встречи с участием государства и бизнеса очень важно проводить, так как есть возможность как услышать точку зрения министерств и ведомств, так и высказать свою позицию». Она указала, что «озвучила два ключевых для нас направления»: поддержка российского производителя и «качественный и безопасный импорт для наших граждан».