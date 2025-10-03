Минфин предложил ввести НДС для онлайн-торговли из-за рубежа

Минфин предложил ввести НДС для зарубежных товаров, купленных физлицами через площадки интернет-торговли. Соответствующий проект размещен для общественного обсуждения

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин предложил ввести налог на добавленную стоимость (НДС) для зарубежных товаров, ввезенных в Россию и приобретенных физлицами через площадки интернет-торговли. Текст соответствующего проекта закона опубликован для общественного обсуждения в четверг, 2 октября.

Предполагается, что в 2027 году НДС установят на уровне 5% и будут поэтапно увеличивать: в 2028 году — до 10%, в 2029-м — до 15%, в 2030-м — до 20%. Уплачивать налог предстоит иностранным продавцам и российским маркетплейсам, реализующим продукцию из-за границы.

При этом НДС придется платить вне зависимости от того, идет ли речь об иностранных товарах, стоимость которых превышает или не превышает порог беспошлинной торговли на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас это товары стоимостью до €200. С 2026 года планируется снижение этого порога до €100, с 2027 года — до €50, а с 2030-го — €0.

При этом маркетплейсы предлагается наделить функцией налогового агента — уплатить налог в бюджет можно будет с помощью площадок, следует из документа.

Зачем нужны изменения

Мера позволит выровнять налоговую нагрузку на все каналы продаж, полагает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Постепенный переход, по его мнению, позволит сгладить негативные эффекты для участников рынка, развивающих эту бизнес-модель.

Вице-президент «М.Видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин также заявил РБК, что крупнейшие компании рынка поддерживают инициативу министерства: «По сути это решение означает выравнивание условий ведения бизнеса для классического импортера и трансграничного поставщика». Он напомнил, что отраслевые ассоциации, в которые входит торговая сеть, просили ввести НДС на трансграничные товары, поставляемые в международных почтовых отправлениях, начиная с 2012 года.

При этом Калимуллин настаивает, что меру стоит принять раньше — с 2026 года, так как в ряде товарных категорий, например, одежде, обуви, некоторых категориях электроники, китайские продавцы занимают лидирующие позиции и устанавливают такие цены, на которые российские селлеры и производители «ответить» не могут. «Уверен, что решение о введении НДС для трансграничных покупок никак не повлияет на китайских селлеров, потому что у них огромный запас прочности, и большие возможности по софинансированию повышения налогов и не перекладыванию этого повышение в конечную цену для покупателя», — подчеркнул он.

О том, что выделение интернет-торговли в отдельный вид деятельности на уровне ЕАЭС дает основания для применения к ней общих правил налогообложения, включая взимание НДС со всех реализуемых онлайн-площадками товаров из-за рубежа, в октябре 2024 года заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. Представители бизнеса тогда негативно отнеслись к такой инициативе.

На трансграничную торговлю в первом полугодии 2025 года пришлось около 3% (157 млрд руб.) от всего объема интернет-торговли в России (внутренний рынок — 5,3 трлн руб.). Это на 31% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По сумме онлайн-покупок самыми популярными категориями товаров, которые россияне заказывали в иностранных интернет-магазинах в первом полугодии оказались электроника и бытовая техника, товары для дома и одежда и обувь.

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ решение поэтапно увеличивать размер налога поддержали, указав, что это позволит смягчить адаптацию рынка к изменениям. «В настоящий момент мы находимся в процессе изучения итоговой версии поправок в Налоговый кодекс. Полагаем, что внедрение указанных решений не окажет существенного влияния на ассортимент зарубежных товаров на российских цифровых платформах», — заявил представитель компании.

На это же указали и в пресс-службе Ozon. Резкое изменение налоговых требований могло бы спровоцировать падение рынка и последующий неконтролируемый переток в серые каналы, убеждены в компании. «С введением НДС на товары электронной торговли важно будет сократить сроки доставки трансграничных товаров для сохранения их конкурентоспособности. Ключевое решение — создание бондовых складов. Считаем это необходимым условием для дальнейшего развития рынка и готовы участвовать в экспериментах», — добавил представитель.

Как может быть налажен механизм агентирования сбора налогов с предпринимателей через интернет-площадки, представители крупнейших маркетплейсов не прокомментировали. Представитель «Яндекс Маркета» отказался от комментариев.