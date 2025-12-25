 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шохин рассказал о призыве Путина к маркетплейсам и банкам на фоне спора

Шохин: Путин призвал маркетплейсы и банки найти справедливое решение спора
Президент считает, что нужно искать компромисс на основе справедливой конкуренции, сообщил Шохин. Глава ЦБ также поддержала баланс интересов, выступив за допуск банков к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах
Александр Шохин и Владимир Путин
Александр Шохин и Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Владимир Путин призвал маркетплейсы и банки найти справедливое решение спора о скидках, которые торговые площадки предлагают клиентам своих кредитных организаций. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников (РСПП) Александр Шохин.

«Президент призвал дружить, искать справедливое решение на основе справедливой же конкуренции», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что тоже выступает за баланс интересов и считает, что нужно допустить банки к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, уточнил глава РСПП. «Во-вторых, чтобы не лишать маркетплейсов тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям», — добавил Шохин.

«Сбер» назвал скидки на маркетплейсах по их картам «торговым рабством»
Бизнес
Герман Греф

Крупнейшие банки и ЦБ критикуют практику скидок маркетплейсов при оплате картами аффилированных банков и используют аргумент налогового арбитража: селлеры на упрощенной системе платят меньше НДС, чем классический ретейл.

Маркетплейсы и часть экспертов считают претензии давлением со стороны финансового сектора, указывая, что льготы закреплены законом, а банкинг дает им лишь небольшую долю выручки и используется в основном как инструмент лояльности.

Эксперты отмечают, что экономия на эквайринге не способна покрыть рекламируемые скидки до 90%, а крупные распродажи по большей части маркетинговые и помогают новым продавцам повышать видимость товара. В случае запрета скидок при оплате определенным способом во ВШЭ прогнозируют рост цен на маркетплейсах в среднем на 35%, тогда как банки настаивают не на отмене скидок, а на единых условиях для карт всех банков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Путин спор маркетплейс скидка Александр Шохин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
«Сбер» назвал скидки на маркетплейсах по их картам «торговым рабством»
Бизнес
«Пусть клиент выбирает»: Альфа-банк предложил решение в споре о скидках
Финансы
WB и Ozon предупредили о последствиях запрета инвестиций в скидки
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 17:38
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для производителей из России Экономика, 19:06
Шохин рассказал о призыве Путина к маркетплейсам и банкам на фоне спора Политика, 19:06
Капитализация стейблкоина Трампа превысила рекордные $3 млрд Крипто, 19:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Чемпионка Бразилии по гимнастике среди юниорок умерла от рака в 18 лет Спорт, 18:58
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил на «Елке желаний» Общество, 18:58
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 18:57
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Адвокат опроверг сообщения о выезде Долиной из квартиры Общество, 18:48
Российский борец сменил спортивное гражданство и стал чемпионом Киргизии Спорт, 18:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:40
Полицентричное будущее Москвы: «Южный порт» как новый стандарт урбанизма Недвижимость, 18:36
Порванную футболку Марадоны продали на аукционе за $179 тыс. Спорт, 18:36
Альфа-банк закрыл сделку по покупке автолизингового оператора «Европлан» Бизнес, 18:33
Бизнес и кредиты: новые стратегии в условиях жесткой кредитной политики Радио, 18:31