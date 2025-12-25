Шохин рассказал о призыве Путина к маркетплейсам и банкам на фоне спора

Президент считает, что нужно искать компромисс на основе справедливой конкуренции, сообщил Шохин. Глава ЦБ также поддержала баланс интересов, выступив за допуск банков к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах

Александр Шохин и Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Владимир Путин призвал маркетплейсы и банки найти справедливое решение спора о скидках, которые торговые площадки предлагают клиентам своих кредитных организаций. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников (РСПП) Александр Шохин.

«Президент призвал дружить, искать справедливое решение на основе справедливой же конкуренции», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что тоже выступает за баланс интересов и считает, что нужно допустить банки к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, уточнил глава РСПП. «Во-вторых, чтобы не лишать маркетплейсов тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям», — добавил Шохин.

Крупнейшие банки и ЦБ критикуют практику скидок маркетплейсов при оплате картами аффилированных банков и используют аргумент налогового арбитража: селлеры на упрощенной системе платят меньше НДС, чем классический ретейл.

Маркетплейсы и часть экспертов считают претензии давлением со стороны финансового сектора, указывая, что льготы закреплены законом, а банкинг дает им лишь небольшую долю выручки и используется в основном как инструмент лояльности.

Эксперты отмечают, что экономия на эквайринге не способна покрыть рекламируемые скидки до 90%, а крупные распродажи по большей части маркетинговые и помогают новым продавцам повышать видимость товара. В случае запрета скидок при оплате определенным способом во ВШЭ прогнозируют рост цен на маркетплейсах в среднем на 35%, тогда как банки настаивают не на отмене скидок, а на единых условиях для карт всех банков.