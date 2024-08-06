«Яндекс» запустил сервис такси-лоукостер

«Яндекс» создал на базе купленных ранее активов «Везет» сервис такси-лоукостеров: они, как обещают в компании, будут дешевле тарифа «Эконом», но ждать приезда водителя нужно будет дольше

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Яндекс» запустил сервис заказа такси под брендом «Везет», он будет позиционировать себя как сервис-лоукостер, следует из поступившего в РБК сообщения компании.

«В период повышенного спроса поездка в «Везёт» обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в «Экономе» «Яндекс Такси», но машину придётся ждать дольше», — объяснили в «Яндексе».

В пресс-службе пояснили, что поездки в сервисе «Везёт» при высоком спросе стоят дешевле, чем в тарифе «Эконом», из-за разного подхода к формированию цены. В обоих сервисах стоимость в пиковые часы растёт, но в «Везёт» — только до определённого предела: не более чем на 50% от базового тарифа.

Выполнять заказы «Везёт» будут те же водители, что и в тарифе «Эконом».

О покупке активов компании «Везёт» «Яндекс» объявил еще в 2021 году. Компания, управлявшая сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi, досталась ИТ-гиганту за $178 млн.