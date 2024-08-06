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«Яндекс» запустил сервис такси-лоукостер

«Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»
«Яндекс» создал на базе купленных ранее активов «Везет» сервис такси-лоукостеров: они, как обещают в компании, будут дешевле тарифа «Эконом», но ждать приезда водителя нужно будет дольше
Яндекс YDEX ₽3 663 +2,18% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Яндекс» запустил сервис заказа такси под брендом «Везет», он будет позиционировать себя как сервис-лоукостер, следует из поступившего в РБК сообщения компании.

«В период повышенного спроса поездка в «Везёт» обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в «Экономе» «Яндекс Такси», но машину придётся ждать дольше», — объяснили в «Яндексе».

В пресс-службе пояснили, что поездки в сервисе «Везёт» при высоком спросе стоят дешевле, чем в тарифе «Эконом», из-за разного подхода к формированию цены. В обоих сервисах стоимость в пиковые часы растёт, но в «Везёт» — только до определённого предела: не более чем на 50% от базового тарифа.

Выполнять заказы «Везёт» будут те же водители, что и в тарифе «Эконом».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

О покупке активов компании «Везёт» «Яндекс» объявил еще в 2021 году. Компания, управлявшая сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi, досталась ИТ-гиганту за $178 млн. 

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Яндекс Такси сервисы такси лоукостеры
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