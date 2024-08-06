«Яндекс» запустил сервис такси-лоукостер
«Яндекс» запустил сервис заказа такси под брендом «Везет», он будет позиционировать себя как сервис-лоукостер, следует из поступившего в РБК сообщения компании.
«В период повышенного спроса поездка в «Везёт» обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в «Экономе» «Яндекс Такси», но машину придётся ждать дольше», — объяснили в «Яндексе».
В пресс-службе пояснили, что поездки в сервисе «Везёт» при высоком спросе стоят дешевле, чем в тарифе «Эконом», из-за разного подхода к формированию цены. В обоих сервисах стоимость в пиковые часы растёт, но в «Везёт» — только до определённого предела: не более чем на 50% от базового тарифа.
Выполнять заказы «Везёт» будут те же водители, что и в тарифе «Эконом».
О покупке активов компании «Везёт» «Яндекс» объявил еще в 2021 году. Компания, управлявшая сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi, досталась ИТ-гиганту за $178 млн.
Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку
Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы
Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Силовики задержали директора парка «Патриот»
Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета
Причины резкого падения криптовалют
Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%
Подборка каналов РБК в Telegram