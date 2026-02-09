 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В России подготовили перечень локализованных авто для работы в такси

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В России подготовили полный перечень локализованных автомобилей для работы в такси. В ближайшее время его опубликуют. Об этом на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем [Мантуровым]. Я думаю, что вопрос в ближайшем времени, вопрос ближайших недель», — сказал министр, отвечая на вопрос о сроках появления полного перечня (цитата по ТАСС).

«Яндекс Go» дал рекомендации по заказу такси в морозы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

1 октября 2025 года Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси. Модели, перечисленные ведомством: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; «УАЗ Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич-3», -3е, -6, -8.

Закон о локализации такси приняли в мае 2025 года. Он вступит в силу с 1 марта. Согласно ему, в такси должны использоваться машины с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Авторы
Теги
Компании
Персоны
Ксения Потрошилина
Такси законы перечень Антон Алиханов
ООО "УАЗ" АО "АВТОВАЗ"
Антон Алиханов фото
Антон Алиханов
политик, глава Минпромторга России
17 сентября 1986 года
