В России подготовили перечень локализованных авто для работы в такси

В России подготовили полный перечень автомобилей для работы в такси

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В России подготовили полный перечень локализованных автомобилей для работы в такси. В ближайшее время его опубликуют. Об этом на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем [Мантуровым]. Я думаю, что вопрос в ближайшем времени, вопрос ближайших недель», — сказал министр, отвечая на вопрос о сроках появления полного перечня (цитата по ТАСС).

1 октября 2025 года Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси. Модели, перечисленные ведомством: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; «УАЗ Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич-3», -3е, -6, -8.

Закон о локализации такси приняли в мае 2025 года. Он вступит в силу с 1 марта. Согласно ему, в такси должны использоваться машины с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов.