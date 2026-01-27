В «Яндекс Такси» рассказали о росте цен до 25% из-за снегопада в Москве

Из-за снегопада в утренний час пик средний чек на такси вырос до 25% по сравнению с прошлой неделей, рассказали в «Яндекс Такси». Пробки в Москве достигли 9 баллов. Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Средний чек поездок на такси в Москве из-за снегопада 27 января вырос на 25% в утренний час пик по сравнению с прошлой неделей, сообщил РБК представитель «Яндекс Такси».

«Наибольший спрос был при поездках из спальных районов в центр и к пересадочным узлам. После утреннего часа пик обстановка стабилизировалась, но непогода ухудшила дорожную ситуацию: время в пути увеличивается до 30%, что также влияет на стоимость поездок — средний чек отличается от прошлой недели на 15–20%», — рассказали в компании.

Собеседник пояснил, что тарифы в непогоду не повышаются искусственно — стоимость рассчитывается в момент заказа с учетом повышенного спроса. В периоды пиковой нагрузки автоматически применяется повышающий коэффициент, который помогает привлечь больше водителей на линию и позволяет пассажирам, которым важно уехать немедленно, быстрее найти доступный автомобиль.

Движение в Москве осложняют плохая видимость, скользкие дороги и множество машин, отметили опрошенные Радио РБК столичные таксисты.

Водитель Максим отметил, что дороги чистят своевременно, техника по МКАД идет сплошным потоком, поэтому полосу видно. Он также пожаловался, что, несмотря на призывы властей и синоптиков к москвичам пересесть на общественный транспорт, очень многие продолжают использовать личный транспорт.

«Работать-то тяжело, когда на дороге много помех очень. Именно люди, которые вообще не приспособлены к езде в зимний период», — сказал мужчина. О плохой видимости также сообщил таксист Владимир. «Ехать неудобно, скользко, дорогу не видно. Нужен совершенно точно какой-то навигатор», — добавил он.

Снегопад будет продолжаться в столичном регионе до конца суток 27 января. Дневная температура составит минус 7, но будет ощущаться как минус 11 градусов. «37% месячной нормы снега выпадет за сутки в Москве» — сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дептранс Москвы призвал использовать городской транспорт вместо личных автомобилей. По данным ведомства, движение на авто сегодня, 27 января, дольше минимум на 40–50 минут.

Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».