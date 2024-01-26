Суд в США приговорил российского хакера Дунаева почти к 5,5 годам тюрьмы

Россиянина Дунаева, которого в США считают причастным к разработке вируса-вымогателя Trickbot, приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы. В октябре 2021 года его экстрадировали из Южной Кореи, где он застрял из-за пандемии COVID-19

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Суд в США приговорил 40-летнего россиянина Владимира Дунаева к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы по делу о внедрении вредоносного программного обеспечения для проведения кибератак на американские больницы и другие государственные предприятия. Ущерб от его действий составил более $3,4 млн, говорится в сообщении американского Минюста.

По версии следствия, Дунаев был членом транснациональной киберпреступной организации, известной как Trickbot Group, и предоставлял «специализированные услуги и технические возможности» для установки разработанного им вредоносного ПО Trickbot, предназначенного для кражи денег и облегчения установки программ-вымогателей

В Минюсте отметили, что россиянин разработал модификации браузера и вредоносные инструменты, с помощью которых преступники собирали учетные данные и данные с зараженных компьютеров, а также создал программный код, предотвращающий обнаружение вредоносного ПО.

«За время участия Дунаева в схеме у 10 жертв в Северном округе Огайо, включая школу Avon и компанию по недвижимости Северного Кантона, были украдены более $3,4 млн с помощью программы-вымогателя, развернутой Trickbot», — подчеркнули в министерстве.

Дунаев, по данным Минюста США, постоянно проживал в «Якутском регионе России и в Юго-Восточной Азии», однако в феврале 2020 года он приехал в Южную Корею, откуда более года не мог выехать из-за пандемии COVID-19 и введенных ограничений. Срок действия его паспорта истек и через посольство он оформил новый документ, однако воспользоваться им для возвращения на родину не успел — 25 мая корейское Министерство юстиции получило экстренный запрос на экстрадицию от Минюста США. Его экстрадировали в конце октября 2021 года. Инкриминируемые ему преступления относятся к 2015-2020 годам.

