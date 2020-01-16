«Китайский Uber» начал набор сотрудников в России

Китайская компания Didi Chuxing, владеющая такси-агрегатором DiDi, начала поиски главы российского офиса и других сотрудников. В сервис, вытеснивший Uber с китайского рынка, несколько лет назад инвестировал РФПИ

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Китайская транспортная компания Didi Chuxing, владеющая такси-агрегатором DiDi, планирует открыть офис в России — представители организации ищут на местном рынке главу подразделения. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с планами оператора. РБК также обнаружил размещенную в начале января на сайте LinkedIn вакансию PR-менеджера DiDi с офисом в Санкт-Петербурге. Потенциальному сотруднику среди прочего также предстоит «взаимодействовать с профильными ассоциациями и государством».

Как отметил собеседник РБК, Didi Chuxing уже провела в России несколько собеседований с кандидатами на место топ-менеджера, хотя соискателям всех деталей будущего функционала она не раскрыла. «Они действительно хотят открыть офис, но, чем он будет заниматься, неизвестно. Может быть, пока речь идет исключительно об аналитической службе, которая изучит ситуацию на транспортном рынке в России. На основании анализа они смогут решить, стоит заходить на этот рынок или нет», — заявил он.

Во время публикации материала в пресс-службе Didi Chuxing не ответили на запрос РБК.

Didi Chuxing — крупнейший китайский сервис каршеринга и заказа такси, запущенный в 2012 году Alibaba Group. Компания несколько лет подряд покупает доли в перспективных предприятиях Латинской Америки, Азии и даже Восточной Европы. В частности, в 2016 году DiDi вытеснила из Китая Uber, выкупив бизнес его регионального подразделения. В июле 2019 года сервис привлек $600 млн от Toyota Motor и объявил о создании совместного предприятия, в рамках которого в сервисе заказа такси планируется использовать искусственный интеллект и разработки японского автопроизводителя. По оценкам западных аналитиков, в результате стоимость компании возросла до $62 млрд, сообщил Wall Street Journal. Также компания развивает технологию беспилотных автомобилей, с 2019 года там выделили этот бизнес в отдельное подразделение. В 2020 году Didi Chuxing запустила пилотный проект по распознаванию лиц в автомобилях и обнаружению признаков сонливости водителей.

О том, что сервис DiDi может заработать и в России, еще в 2017 году заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В ноябре 2016-го РФПИ через Российско-китайский инвестиционный фонд инвестировал в Didi Chuxing (размер вложений не раскрывался). Как отмечал Дмитриев, DiDi выйдет на российский рынок скоро и через инвестиции в местного игрока. Представитель РФПИ отметил, что не комментирует деятельность портфельных компаний.