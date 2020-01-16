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«Китайский Uber» начал набор сотрудников в России

Китайская компания Didi Chuxing, владеющая такси-агрегатором DiDi, начала поиски главы российского офиса и других сотрудников. В сервис, вытеснивший Uber с китайского рынка, несколько лет назад инвестировал РФПИ
Фото: Jason Lee / Reuters

Китайская транспортная компания Didi Chuxing, владеющая такси-агрегатором DiDi, планирует открыть офис в России — представители организации ищут на местном рынке главу подразделения. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с планами оператора. РБК также обнаружил размещенную в начале января на сайте LinkedIn вакансию PR-менеджера DiDi с офисом в Санкт-Петербурге. Потенциальному сотруднику среди прочего также предстоит «взаимодействовать с профильными ассоциациями и государством».

Как отметил собеседник РБК, Didi Chuxing уже провела в России несколько собеседований с кандидатами на место топ-менеджера, хотя соискателям всех деталей будущего функционала она не раскрыла. «Они действительно хотят открыть офис, но, чем он будет заниматься, неизвестно. Может быть, пока речь идет исключительно об аналитической службе, которая изучит ситуацию на транспортном рынке в России. На основании анализа они смогут решить, стоит заходить на этот рынок или нет», — заявил он.

Во время публикации материала в пресс-службе Didi Chuxing не ответили на запрос РБК.

Didi Chuxing — крупнейший китайский сервис каршеринга и заказа такси, запущенный в 2012 году Alibaba Group. Компания несколько лет подряд покупает доли в перспективных предприятиях Латинской Америки, Азии и даже Восточной Европы. В частности, в 2016 году DiDi вытеснила из Китая Uber, выкупив бизнес его регионального подразделения. В июле 2019 года сервис привлек $600 млн от Toyota Motor и объявил о создании совместного предприятия, в рамках которого в сервисе заказа такси планируется использовать искусственный интеллект и разработки японского автопроизводителя. По оценкам западных аналитиков, в результате стоимость компании возросла до $62 млрд, сообщил Wall Street Journal. Также компания развивает технологию беспилотных автомобилей, с 2019 года там выделили этот бизнес в отдельное подразделение. В 2020 году Didi Chuxing запустила пилотный проект по распознаванию лиц в автомобилях и обнаружению признаков сонливости водителей.

О том, что сервис DiDi может заработать и в России, еще в 2017 году заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В ноябре 2016-го РФПИ через Российско-китайский инвестиционный фонд инвестировал в Didi Chuxing (размер вложений не раскрывался). Как отмечал Дмитриев, DiDi выйдет на российский рынок скоро и через инвестиции в местного игрока. Представитель РФПИ отметил, что не комментирует деятельность портфельных компаний.

Опрошенные РБК представители перевозчиков подтвердили РБК, что на рынке периодически появляются новые слухи о DiDi, однако никто из них не слышал о конкретных планах компании. Представитель одного из такси-агрегаторов заявил, что китайский сервис «щупает рынок, разговаривая с топ-менеджерами».

Потенциальной угрозой для Didi Chuxing может стать законопроект об агрегаторах такси, который был принят в первом чтении в декабре 2018 года. Ко второму депутаты обсуждали ужесточение законопроекта: согласно поправкам, участником рынка заказа такси «должно быть только юридическое лицо, и оно не может быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом». Однако документ так и не был рассмотрен во втором чтении. Вместо него в Госдуму внесли альтернативный законопроект, в котором подобных требований нет.

По оценкам Аналитического центра при правительстве, легальный рынок такси в России в 2019 году мог достичь 709 млрд руб., что выше показателя 2018 года на 5,6%. Объем теневого сегмента по итогам 2019 года может достичь 101 млрд руб., что на 6,3% больше уровня 2018-го. Большую часть легального рынка занимает «Яндекс.Такси» (27%), вслед за ним идут ГК «Везет» (12%), «Максим» (9%), Gett (5%) и «Ситимобил» (1%). На остальные агрегаторы приходится 6%.

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова
Теги: такси, Didi Chuxing, Китай, Linkedin
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