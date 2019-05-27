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В Госдуме заявили о планах изгнания иностранных компаний с рынка такси
Проект закона о государственном регулировании перевозок на такси предлагается дополнить запретом выхода на этот рынок для иностранных компаний. Иностранцам хотят запретить и водить такси
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Нормы принятого в первом чтении проекта закона о госрегулировании перевозок на такси и деятельности такси-агрегаторов во втором чтении предложено значительно ужесточить. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и оно не может быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом», — сказал Москвичев «РИА Новости».

Принятие закона в такой редакции поставит под угрозу продолжение работы в России сервисов Gett (ООО «ГетТакси Рус» принадлежит, по данным СПАРК, кипрской компании Dooboo Holding Limited), «Яндекс.Такси» (принадлежит голландской Yandex.Taxi B.V.), Uber (в России работает совместно с «Яндекс.Такси»), эстонского Bolt и так далее.

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников подверг предложения думцев критике. По мнению Калашникова, нельзя убирать с рынка таких крупных игроков, как Uber, поскольку это сразу приведет к снижению конкуренции в отрасли. Парламентарий также отметил, что многие российские компании также имеют иностранный капитал.

«Инициативы, дискриминирующие международные компании в России, вызывают недоумение как с точки зрения защиты конкуренции, так и в части приоритетов в области формирования благоприятного инвестиционного климата в стране», — заявили «Коммерсанту» в пресс-службе сервиса Bolt.

По словам Москвичева, по замыслу разработчиков законопроекта, службы заказа такси должны работать в каждом городе, контроль над ними должны осуществлять региональные власти, а разработкой единой методики расчета стоимости поездок для каждого региона займутся Минтранс и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Также планируется обеспечить автоматическое отслеживание налоговиками каждой оплаченной поездки.

«Мы прописываем, чтобы во всех городах была служба заказа такси, но не только вот такие магнаты, как «Яндекс», а любой перевозчик сможет создать свою службу заказа такси и выполнять все заказы в любом субъекте», — пояснил Москвичев.

Глава комитета выразил уверенность, что благодаря этим нововведениям поездки станут дешевле, так как компании-агрегаторы будут получать не по 20-30% с каждого заказа, как сейчас, а по 2-3%.

Кроме того, во втором чтении закононопроект предлагается дополнить нормой, запрещающей иностранцам водить такси.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Такси, Uber, «Яндекс. Такси», Госдума
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