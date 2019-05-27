В Госдуме заявили о планах изгнания иностранных компаний с рынка такси

В Госдуме заявили о планах изгнания иностранных компаний с рынка такси

Проект закона о государственном регулировании перевозок на такси предлагается дополнить запретом выхода на этот рынок для иностранных компаний. Иностранцам хотят запретить и водить такси

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Нормы принятого в первом чтении проекта закона о госрегулировании перевозок на такси и деятельности такси-агрегаторов во втором чтении предложено значительно ужесточить. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и оно не может быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом», — сказал Москвичев «РИА Новости».

Принятие закона в такой редакции поставит под угрозу продолжение работы в России сервисов Gett (ООО «ГетТакси Рус» принадлежит, по данным СПАРК, кипрской компании Dooboo Holding Limited), «Яндекс.Такси» (принадлежит голландской Yandex.Taxi B.V.), Uber (в России работает совместно с «Яндекс.Такси»), эстонского Bolt и так далее.

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников подверг предложения думцев критике. По мнению Калашникова, нельзя убирать с рынка таких крупных игроков, как Uber, поскольку это сразу приведет к снижению конкуренции в отрасли. Парламентарий также отметил, что многие российские компании также имеют иностранный капитал.

«Инициативы, дискриминирующие международные компании в России, вызывают недоумение как с точки зрения защиты конкуренции, так и в части приоритетов в области формирования благоприятного инвестиционного климата в стране», — заявили «Коммерсанту» в пресс-службе сервиса Bolt.