Госдума одобрила закон о правилах для агрегаторов такси

Госдума в первом чтении приняла законопроект о деятельности агрегаторов такси, согласно которому, на машинах таксистов должны быть цветографическая схема и опознавательный фонарь, сообщается на странице нижней палаты парламента во «ВКонтакте».

«Машина должна иметь цветографическую схему на кузове, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше, таксометр. Автомобиль должен быть зарегистрирован в России», — рассказали в ГД.

Помимо этого, законопроект предполагает, что работать таксистами смогут только водители со стажем не менее трех лет, они должны будут получить разрешение. Водителей также предлагается обязать проходить медосмотры, а контроль технического состояния автомобиля будет проводиться перед рейсом.

Законопроект внесли в Госдуму еще в июне. В нем в том числе предлагается запретить агрегаторам выдавать заказы таксистам, не имеющим разрешения.