В «Альпине» рассказали о просьбах к авторам сменить пол персонажей

Любые правки, особенно с иностранными авторами, приводят к длительным согласованиям, заявил Ильин. Он отметил, что для читателей изменения остаются незаметны, но для издательств это означает задержку производства

Алексей Ильин (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

В условиях ужесточения российского законодательства издательства вынуждены редактировать тексты, а иногда и отзывать тиражи после выхода книги, рассказал в эфире Радио РБК гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.

По словам Ильина, наиболее часто дискуссии между издателем и авторами вызывают темы ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), чайлдфри, наркотиков и интерпретации событий Второй мировой войны. В качестве примера он рассказал, что иногда приходится обращаться к авторам с просьбой удалить персонажей или изменить их пол.

Необходимость вносить правки в текст возникает достаточно часто, поделился гендиректор «Альпины». Однако если для читателей эти изменения в большинстве случаев проходят незаметно, то для издательств это означает задержку производства, указал он. «Зачастую даже маленькое изменение — одного-двух слов — задерживает выход книги на месяц, потому что нужно согласовывать», — сказал Ильин.

«То есть бывает случай, когда можно использовать синонимы, это окей. Но если надо что-то убрать, надо согласовать с автором. Особенно если это автор иностранный, а мы действуем зачастую через какое-то либо литературное агентство, либо через издательство. Это занимает очень много времени, и начинаются какие-то сложные переговоры, потому что не все понимают наш контекст», — объяснил он.

В России пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола запрещена для лиц всех возрастов с декабря 2022 года. Ранее запрет касался только несовершеннолетних. Нарушение запрета наказывается штрафом до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних к смене пола, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб. В ноябре 2024-го президент Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий штрафы за «пропаганду чайлдфри» в интернете, СМИ, кино и рекламе. За нарушение для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 400 тыс. руб., для должностных — до 800 тыс. руб., для юридических — до 5 млн руб.

О том, что усиление законодательного регулирования книжной отрасли стало проблемой для рынка, в апреле РБК заявила и директор по маркетингу «Альпины» Ирина Антонова. В «Эксмо-АСТ» также указывали на сокращение ассортимента из-за изменений в законодательстве. В сентябре 2025-го президент холдинга Олег Новиков рассказал Радио РБК, что в издательстве решили ввести новые процедуры контроля, а также ускорить внедрение искусственного интеллекта, который помогает редакторам работать с книгами.