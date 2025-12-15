 Перейти к основному контенту
Глава «Альпины» предупредил о росте цен на книги

Себестоимость книг будет складываться с учетом налогов, платежей авторам и комиссий маркетплейсов, заявил Ильин. Он прогнозирует, что цены могут вырасти, однако гендиректор «Проспекта» считает иначе — резкого повышения не будет
В 2026 году себестоимость книг будет зависеть сразу от нескольких факторов, включая налоги, платежи авторам и комиссии маркетплейсов, заявил в эфире Радио РБК гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.

«Большая вещь, то, что влияет на себестоимость, — это рост комиссий маркетплейсов. И это как бы сильно влияет. И я могу сказать, что, скорее всего, со следующего года книги очень подорожают, — сказал он. — Я ожидаю, что многие с Нового года поднимут цены порядка 20%».

Также, по его словам, есть еще налоги, «связанные с платежами авторам».

Ильин также обратил внимание на то, что с 2026 года могут отменить льготный тариф по страховым взносам для малого и среднего бизнеса: «То есть будет налог на зарплату не 15%, а 30%, то есть удвоение. А так как издательский бизнес, он очень такой человекоемкий, такое изменение — это прямо очень серьезно». По его оценкам, для «Альпины», где работают около 300 сотрудников, это означает порядка 100 млн руб. дополнительных ежегодных расходов, что эквивалентно примерно 120 новым книжным проектам.

Отмена льгот по страховым взносам для малого и среднего бизнеса предусмотрена в пакете изменений налоговой системы, который вступает в силу с начала 2026 года. Однако изменения затронут не всех. Льготные тарифы страховых взносов сохранятся для представителей приоритетных отраслей МСП — обработка, производство, транспорт, электроника и других. Перечень приоритетных отраслей ежегодно устанавливает правительство.

Как пояснял Минфин, отмена льгот для небольшого бизнеса связана с тем, что пониженные тарифы вводились как временная антикризисная мера в 2020 году в период пандемии. Цель заключалась в удержании безработицы на низком уровне и поддержке бизнеса в сложный период.

При этом Ильин указал, что «Альпина» будет принимать решение с учетом ситуации на книжном рынке, поскольку ориентируется на валовую маржу.

С тем, что рост налоговой нагрузки отразится на стоимости книг, согласен и гендиректор издательства «Проспект» Леонид Рожников. Однако резкого повышения цен на книги в начале года он не ожидает. По словам Рожникова, одним из главных сдерживающих факторов станет высокая конкуренция на рынке, а также чувствительность читателей даже к небольшому повышению цен.

«Во второй половине 2025 года бумага и полиграфия практически не росли, и если эта тенденция сохранится, то рост цен на книги будет умеренным. Увеличение комиссии на маркетплейсах не закладывается обычно в себестоимость, но может привести к корректировке цен в онлайне», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в издательства «Азбука» и «Дом Историй», а также к основателю книжного магазина «Фаланстер» Борису Куприянову.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Яна Баширова Яна Баширова, Илья Приходько, Ирина Савельева
Альпина Алексей Ильин книги налоги

