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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал о планах Apple разрешить загружать сторонние приложения

Bloomberg: Apple готовится разрешить загрузку сторонних приложений на iPhone и iPad
Apple работает над тем, чтобы адптировать ствои устройства под загрузку сторонних приложений, выяснил Bloomberg. Позволить устанавливать сторонние приложения требует закон, который приняли в ЕС
Apple AAPL $145,49 +0,11% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Компания Apple Inc. готовится разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone и iPad и загрузку сторонних приложений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Это в том числе позволит разработчикам обходить ограничения Apple и комиссию до 30% за платежи пользователей.

По данным агентства, таким образом компания готовится исполнить требования Европейского союза, направленные на создание равных условий для сторонних разработчиков ПО, которые вступят в силу в 2024 году.

Сотрудники компании, занятые разработкой программного обеспечения, сейчас активно работают над тем, чтобы «открыть» для сторонних разработчиков ключевые элементы платформы Apple, рассказали собеседники Bloomberg, осведомленные о процессе. По информации Bloomberg, Apple может внести необходимые изменения уже в 2023 году в рамках обновления IOS 17. Представитель компании отказался комментировать агентству предстоящие изменения.

Закон о цифровых рынках, ради которых Apple планирует изменить свою политику, вступил в силу в ноябре 2022 года. Он требует, чтобы технологические компании разрешали установку сторонних приложений и позволяли пользователям более легко изменять настройки по умолчанию, сторонние разработчики также должны получить равный доступ к основным функциям приложений и служб. Он распространяется на технологические компании с рыночной стоимостью не менее €75 млрд ($80 млрд) и не менее 45 млн пользователей в месяц в ЕС, уточняет Bloomberg. Его цель — регулировать уровень конкуренции, обеспечив более мелким компаниям «равные условия игры».

За неоднократное нарушение закона компаниям грозит штраф в размере до 20% годового глобального дохода, если они неоднократно нарушают закон. В 2022 финансовом году доход Apple составил почти $400 млрд, что означает, что такой штраф составит $80 млрд.

Apple ранее согласилась внести изменения в устройства, чтобы соблюдать законы ЕС: компания заменит разъем Lightning на разъем USB-C на iPhone. Ожидается, что это произойдет уже в 2023 году.

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