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Финансы ,  
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ВТБ после блокировки своего приложения запустит онлайн-банк в Telegram

ВТБ планирует сделать полноценный банк в Telegram. Свой бот в мессенджере планирует усовершенствовать и «Альфа». Банки ищут альтернативные способы проведения операций в условиях удаления их приложений из магазинов из-за санкций
ВТБ VTBR ₽0,0178 +1,11% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Попавший под блокирующие санкции США банк ВТБ планирует до конца 2022 года запустить цифровой банк в мессенджере Telegram. Об этом РБК рассказал член правления ВТБ Святослав Островский. Усовершенствовать свой цифровой банк в Telegram в скором времени планирует и Альфа-банк, который находится под теми же санкциями, сказал РБК его представитель. Аналогичный функционал частично внедрен в МТС Банке.

В марте 2022 года после введения санкций мобильное приложение «ВТБ Онлайн» было удалено из магазина приложений на iPhone — App Store. В результате оно перестало работать на iPhone. На Android приложение продолжает работать (удалено из магазина приложений Google Play, но доступно для скачивания напрямую с сайта ВТБ). Позже в App Store появилось приложение «Баланс», которое полностью копирует функционал «ВТБ Онлайн». Также ВТБ доработал функционал своего интернет-банка под мобильные устройства.

«Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — объяснил выбор мессенджера Островский.

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Как будет работать банк в Telegram

Новый цифровой банк будет запущен на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram. С его помощью клиенты смогут просматривать баланс, информацию по продуктам банка, проводить популярные типы переводов и оплаты. В будущем ВТБ добавит в него опции в зависимости от пожеланий пользователей, а затем доведет функционал в Telegram до полноценного мобильного приложения, уточнил Островский.

Для проведения операции клиенту потребуется пройти авторизацию в мессенджере, введя логин и пароль, как при входе в приложение «ВТБ Онлайн». Такая опция у Telegram есть — например, в чат-боте MTS Bank Now от МТС Банка можно авторизоваться (бот перенаправит пользователя на сайт кредитной организации, где и нужно будет вводить персональные данные). Затем цифровой помощник ВТБ предложит пользователю выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее непосредственно в мессенджере.

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Еще один крупный банк — Альфа-банк — запустил свой банк в Telegram в декабре 2020 года. С его помощью, впрочем, проводить операции нельзя — можно выпустить банковскую карту, застраховать счет, оформить заявку на кредит. В большинстве случаев бот просто предложит перейти на сайт банка, поскольку по закону все заявки на банковские продукты можно оформлять только там (а не в соцсетях и мессенджерах). Этим летом банк планирует обновить сервис, с помощью которого в Telegram можно будет совершать переводы по номеру телефона, между счетами и на карты, а также оплачивать мобильную связь и другие услуги, рассказал РБК представитель Альфа-банка. Приложение банка также удалено из App Store и Google Play после ввода санкций, но оно продолжает работать на смартфонах, если пользователь успел его обновить.

Промсвязьбанк более года назад запустил мобильный банк для компаний и индивидуальных предпринимателей в WhatsApp и Telegram. «Расширение функционала в мобильном банке в мессенджерах, а также интеграция в сервис наиболее востребованных банковских услуг продолжится, и в перспективе сервисы в мессенджерах могут стать для наших клиентов полноценной заменой мобильного банка», — сказал представитель ПСБ. Банк также находится под блокирующими санкциями США и его приложения удалены из магазинов.

«Банки в мессенджерах» также есть у сервиса TalkBank (работает на лицензии Кредит Урал Банка) и МТС Банка. TalkBank проводит операции по открытию и закрытию карты, пополнению счета, денежные переводы, оплату товаров и услуг и т.п. По словам его основателя Михаила Попова, TalkBank также запустил банки в мессенджерах для других кредитных организаций — для МТС Банка и еще нескольких.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

По мнению Попова, такой формат среди крупных банков пока только набирает популярность: «Особенно он актуален для банков, которые попали под санкции и у их клиентов нет другой возможности нормально пользоваться мобильным банковским сервисом».

Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.

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Фото:Татьяна Макеева / Reuters

Безопасно ли это

Telegram имеет репутацию довольно защищенного мессенджера, но это не означает, что его невозможно взломать, говорит руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня: «Telegram интересен злоумышленникам сам по себе, а не только в связи с тем, что в нем кто-то запустил дистанционное банковское обслуживание. То есть он и так находится под угрозой. Поэтому любая обнаруженная в этом приложении уязвимость может потенциально влиять на защищенность банковского бота».

Пока разработчики и исследователи безопасности мало понимают в защищенности Telegram-ботов для дистанционного банковского обслуживания, рассуждает собеседник РБК. Риски использования банков в мессенджерах сравнимы с проведением оплаты на сайтах: пользователям важно оставаться бдительными, чтобы не попасться на фишинг или другие уловки злоумышленников, добавляет главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Также самому пользователю для использования банка в Telegram следует надежно защитить свой телефон, использовать двухфакторную аутентификацию в Telegram и обеспечить защиту всех устройств, которые подключаются к мессенджеру, говорит Голованов.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
ВТБ розничный банкинг Альфа-Банк санкции

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