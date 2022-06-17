ВТБ после блокировки своего приложения запустит онлайн-банк в Telegram

ВТБ планирует сделать полноценный банк в Telegram. Свой бот в мессенджере планирует усовершенствовать и «Альфа». Банки ищут альтернативные способы проведения операций в условиях удаления их приложений из магазинов из-за санкций

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Попавший под блокирующие санкции США банк ВТБ планирует до конца 2022 года запустить цифровой банк в мессенджере Telegram. Об этом РБК рассказал член правления ВТБ Святослав Островский. Усовершенствовать свой цифровой банк в Telegram в скором времени планирует и Альфа-банк, который находится под теми же санкциями, сказал РБК его представитель. Аналогичный функционал частично внедрен в МТС Банке.

В марте 2022 года после введения санкций мобильное приложение «ВТБ Онлайн» было удалено из магазина приложений на iPhone — App Store. В результате оно перестало работать на iPhone. На Android приложение продолжает работать (удалено из магазина приложений Google Play, но доступно для скачивания напрямую с сайта ВТБ). Позже в App Store появилось приложение «Баланс», которое полностью копирует функционал «ВТБ Онлайн». Также ВТБ доработал функционал своего интернет-банка под мобильные устройства.

«Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — объяснил выбор мессенджера Островский.

Как будет работать банк в Telegram

Новый цифровой банк будет запущен на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram. С его помощью клиенты смогут просматривать баланс, информацию по продуктам банка, проводить популярные типы переводов и оплаты. В будущем ВТБ добавит в него опции в зависимости от пожеланий пользователей, а затем доведет функционал в Telegram до полноценного мобильного приложения, уточнил Островский.

Для проведения операции клиенту потребуется пройти авторизацию в мессенджере, введя логин и пароль, как при входе в приложение «ВТБ Онлайн». Такая опция у Telegram есть — например, в чат-боте MTS Bank Now от МТС Банка можно авторизоваться (бот перенаправит пользователя на сайт кредитной организации, где и нужно будет вводить персональные данные). Затем цифровой помощник ВТБ предложит пользователю выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее непосредственно в мессенджере.

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Еще один крупный банк — Альфа-банк — запустил свой банк в Telegram в декабре 2020 года. С его помощью, впрочем, проводить операции нельзя — можно выпустить банковскую карту, застраховать счет, оформить заявку на кредит. В большинстве случаев бот просто предложит перейти на сайт банка, поскольку по закону все заявки на банковские продукты можно оформлять только там (а не в соцсетях и мессенджерах). Этим летом банк планирует обновить сервис, с помощью которого в Telegram можно будет совершать переводы по номеру телефона, между счетами и на карты, а также оплачивать мобильную связь и другие услуги, рассказал РБК представитель Альфа-банка. Приложение банка также удалено из App Store и Google Play после ввода санкций, но оно продолжает работать на смартфонах, если пользователь успел его обновить.

Промсвязьбанк более года назад запустил мобильный банк для компаний и индивидуальных предпринимателей в WhatsApp и Telegram. «Расширение функционала в мобильном банке в мессенджерах, а также интеграция в сервис наиболее востребованных банковских услуг продолжится, и в перспективе сервисы в мессенджерах могут стать для наших клиентов полноценной заменой мобильного банка», — сказал представитель ПСБ. Банк также находится под блокирующими санкциями США и его приложения удалены из магазинов.

«Банки в мессенджерах» также есть у сервиса TalkBank (работает на лицензии Кредит Урал Банка) и МТС Банка. TalkBank проводит операции по открытию и закрытию карты, пополнению счета, денежные переводы, оплату товаров и услуг и т.п. По словам его основателя Михаила Попова, TalkBank также запустил банки в мессенджерах для других кредитных организаций — для МТС Банка и еще нескольких.

По мнению Попова, такой формат среди крупных банков пока только набирает популярность: «Особенно он актуален для банков, которые попали под санкции и у их клиентов нет другой возможности нормально пользоваться мобильным банковским сервисом».

Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.

Безопасно ли это

Telegram имеет репутацию довольно защищенного мессенджера, но это не означает, что его невозможно взломать, говорит руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня: «Telegram интересен злоумышленникам сам по себе, а не только в связи с тем, что в нем кто-то запустил дистанционное банковское обслуживание. То есть он и так находится под угрозой. Поэтому любая обнаруженная в этом приложении уязвимость может потенциально влиять на защищенность банковского бота».

Пока разработчики и исследователи безопасности мало понимают в защищенности Telegram-ботов для дистанционного банковского обслуживания, рассуждает собеседник РБК. Риски использования банков в мессенджерах сравнимы с проведением оплаты на сайтах: пользователям важно оставаться бдительными, чтобы не попасться на фишинг или другие уловки злоумышленников, добавляет главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Также самому пользователю для использования банка в Telegram следует надежно защитить свой телефон, использовать двухфакторную аутентификацию в Telegram и обеспечить защиту всех устройств, которые подключаются к мессенджеру, говорит Голованов.