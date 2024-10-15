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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Фирмы из медиахолдинга «Патриот» Пригожина решили ликвидировать

Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Первые проекты медиахолдинга появились в 2009-м, сама группа — десять лет спустя. После мятежа в июне 2023-го Пригожин распустил ее. На тот момент у «Патриота» было около 600 партнеров, говорил гендиректор входившего в холдинг ФАН
Памятник Евгению Пригожину
Памятник Евгению Пригожину (Фото: Александр Гальперин / NEWS.ru / Global Look Press)

Фирмы, ранее входившие в медиагруппу «Патриот» покойного Евгения Пригожина, ликвидируются, сообщил принадлежавший пресс-службе бизнесмена телеграм-канал «Кепка Пригожина».

«Через школу «Патриота» прошло множество специалистов, занимающих сегодня значимые должности как в бизнесе, так и на государственной службе», — говорится в сообщении. Оно завершается словами «пришло время двигаться дальше».

Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области. Это произошло через два месяца после того, как он предпринял попытку мятежа: бойцы основанной им ЧВК «Вагнер» попытались из Ростовской области дойти до Москвы. Договориться с Пригожиным о прекращении этого «марша справедливости» смог белорусский президент Александр Лукашенко.

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Медиагруппа «Патриот» появилась в 2019 году, после мятежа Пригожин решил распустить ее. Одним из крупнейших проектов холдинга было «Федеральное агентство новостей» (ФАН). Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, объявляя о закрытии, рассказал историю пригожинских медиа.

По словам менеджера, «первые площадки будущего медиахолдинга появились в 2009 году», два года спустя возникли первые проекты (газета «О газетах», агентство «Бизнес-диалог» и другие СМИ), потом возникла медиагруппа. На момент роспуска у «Патриота» были около 600 партнеров, это была «самая большая медиагруппа» в стране, отметил Зубарев.

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Фото:Екатерина Кузьмина для РБК

В 2017-м РБК опубликовал расследование о «фабрике медиа» Пригожина, куда входило и ФАН. К 2017 году медиагруппа была крупнейшей по охвату пользователей: на ее порталы, по данным Liveinternet, заходили свыше 36 млн человек, из них 11 млн — читатели ФАН. Зубарев приводил показатели «Патриота»: в 2022 году ресурсы медиагруппы посещали 80–100 млн человек, ее общий трафик составлял 300 млн уникальных посетителей в сутки.

В июне этого года бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот» Илью Горбунова арестовали по подозрению в вымогательстве. Он с подельником вымогал 4 млн руб. у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург», а ныне депутата заксобрания города Александра Малькевича.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евгений Пригожин медиагруппа «Патриот»
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
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