Фирмы из медиахолдинга «Патриот» Пригожина решили ликвидировать
Фирмы, ранее входившие в медиагруппу «Патриот» покойного Евгения Пригожина, ликвидируются, сообщил принадлежавший пресс-службе бизнесмена телеграм-канал «Кепка Пригожина».
«Через школу «Патриота» прошло множество специалистов, занимающих сегодня значимые должности как в бизнесе, так и на государственной службе», — говорится в сообщении. Оно завершается словами «пришло время двигаться дальше».
Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области. Это произошло через два месяца после того, как он предпринял попытку мятежа: бойцы основанной им ЧВК «Вагнер» попытались из Ростовской области дойти до Москвы. Договориться с Пригожиным о прекращении этого «марша справедливости» смог белорусский президент Александр Лукашенко.
Медиагруппа «Патриот» появилась в 2019 году, после мятежа Пригожин решил распустить ее. Одним из крупнейших проектов холдинга было «Федеральное агентство новостей» (ФАН). Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, объявляя о закрытии, рассказал историю пригожинских медиа.
По словам менеджера, «первые площадки будущего медиахолдинга появились в 2009 году», два года спустя возникли первые проекты (газета «О газетах», агентство «Бизнес-диалог» и другие СМИ), потом возникла медиагруппа. На момент роспуска у «Патриота» были около 600 партнеров, это была «самая большая медиагруппа» в стране, отметил Зубарев.
В 2017-м РБК опубликовал расследование о «фабрике медиа» Пригожина, куда входило и ФАН. К 2017 году медиагруппа была крупнейшей по охвату пользователей: на ее порталы, по данным Liveinternet, заходили свыше 36 млн человек, из них 11 млн — читатели ФАН. Зубарев приводил показатели «Патриота»: в 2022 году ресурсы медиагруппы посещали 80–100 млн человек, ее общий трафик составлял 300 млн уникальных посетителей в сутки.
В июне этого года бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот» Илью Горбунова арестовали по подозрению в вымогательстве. Он с подельником вымогал 4 млн руб. у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург», а ныне депутата заксобрания города Александра Малькевича.
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